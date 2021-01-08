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2020'nin en iyi 10 bilimsel keşfi... İki Türk listede

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ural Akbulut, 2020'de bilim dünyasında yaşanan önemli gelişmeleri, yüzlerce keşif arasından derledi
 08 Ocak 2021 07:35
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2020'nin en iyi 10 bilimsel keşfi... İki Türk listede

İşte, Akbulut'a göre geçen yılın en önemli 10 keşfi şöyle:

1- Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech tarafından geliştirilen aşı ise dünyada ilk m-RNA tabanlı aşı olarak tarihe geçti.

2- İngiltere'de "Deep Mind" adlı yapay zeka sayesinde, meme kanseri teşhisi konulan kadınların yüzde 1,2'sinin aslında kanser olmadığı ortaya çıktı.

3- ABD'de manyetik nano parçacıklar yardımıyla adrenal bezini uyararak adrenalin ve kortizon hormonları üretildi. Bu parçacıklar ile ruhsal bozukluklar tedavi edilecek.

4- ABD'de perovskit adlı kalsiyum titanat mineralinden üretilen ince filmler ile dışardan enerji verilmesine gerek bırakmayan X-ışınları algılayıcıları yapıldı. Yeni algılayıcılar, hastaları X-ışınından 100 kat daha fazla koruyor.

5- Yine ABD'de fotoğraf çekerken geniş açıyla panoramik görüntü alabilmek için kullanılan ve balıkgözü olarak bilinen mercekler gibi görüntü almayı sağlayan düz bir mercek yapıldı.

6- ABD'de hidrojen, karbon ve kükürt elementlerinden sentezlenen madde ile oda sıcaklığındaki ilk süper iletken üretildi.

7- Rus, İngiliz ve Avusturyalı bilim adamları, önceki denemelere oranla bitkilerin daha parlak ve sürekli ışık yayması sağlandı.

8- Avustralya'da mikro-tarak adı verilen optik yonga ile internette hızı saniyede 44,2 terabit düzeyine ulaştırılarak rekor kırıldı.

9- Almanya'da üretilen elektron mikroskoplar ile iki atomun birleşip ayrılması ilk defa gözlendi.

10- ABD'de güneşin görünür bölgesindeki bütün ışınlardan üretilen enerji ile molekül geliştirildi. Bu sayede elektrik ile hidrojen gazı elde edildi.
Türkiye
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