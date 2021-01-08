1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Her türlü dezenfektan astım ataklarını tetikleyebilir

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, yeni tip corona virüsten korunmak için kullanılan artan dezenfektan kullanımı ve ev temizliğinin astım hastalarında şiddetli ataklara neden olabileceğini ortaya koydu. Bununla birlikte ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) "her türlü dezenfektanın astım ataklarını tetikleyebileceğini" belirterek, evde temizliğin güvenilir yollarını açıkladı.
 08 Ocak 2021 07:56
+Aa- Yazdır
Her türlü dezenfektan astım ataklarını tetikleyebilir

ABD'li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle artan dezenfektan ve temizlik maddeleri kullanımının astım ataklarını tetiklediğini ortaya koydu.

Mayıs ve Eylül ayları arasında 95 yetişkin astım hastasının incelendiği çalışma, haftada en az beş kez yüzeyleri çamaşır suyu ile dezenfekte edenlerin oranının yüzde 155 arttığını buldu. Bununla birlikte el dezenfektanı, mendil, spreyler ve çeşitli aşındırıcı sıvılarında kullanımının arttığı görüldü.

KONTROLSÜZ ASTIM TEMİZLİK MADDE KULLANIMIN ARTIŞIYLA YÜKSELDİ

Journal of Allergy & Clinical Immunology adlı dergide yayımlanan çalışma, diğer davranışları ve risk faktörlerini hesaba kattıktan sonra, kontrolsüz astıma sahip olma olasılığının evlerde artan kimyasal temizlik ürünlerinin kullanılmasıyla bağlantılı olduğu aktarıldı.

Araştırmanın yazarları, "Haftada en az beş kez evde kullanılan dezenfektan mendil, spreyler, çamaşır suyu ve benzeri solüsyonların kontrolsüz astım olasılığını önemli ölçüde artırdırdığı görüldü. Bulgularımız, alkol bazlı el dezenfektanlarının kullanımında olduğu gibi el yıkamanın da önemli ölçüde arttığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte çalışmada, daha az eğitimli, beyaz olmayan veya küçük şehirlerde yaşayan önemli ölçüde daha fazla insanın astıma yakalanmasının artan temizlik maddesi kullanımıyla büyük ölçüde ilişki olduğu ifade edildi.

ASTIMI OLAN İNSANLAR TEMİZLİK YAPILAN ODADAN UZAKLAŞMALI

Diğer taraftan yazarlar, astımı olan kişilerin daha güvenli temizlik uygulamalarına ihtiyacı olduğunu vurguladı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, (CDC) astımlılara başka birinden yüzeyleri temizlemesini ve dezenfekte etmesini ve temizleyiciler veya dezenfektanlar kullanıldığında ve hemen sonrasında başka bir odada kalmalarını istemelerini tavsiye ediyor.Ayrıca nadiren dokunulan yüzeyler ve eşyaların sabun ve suyla temizlemenin yeterli olduğu belirtiliyor.

"Her türlü dezenfektan atım ataklarını tetikleyebilir" uyarısının yapıldığı CDC kılavuzdaki yönergeler ise şu şekilde;

- Astımınız varsa astımı olmayan bir yetişkinden sizin için yüzeyleri ve nesneleri temizlemesini ve dezenfekte etmesini isteyin.

- Temizleyiciler veya dezenfektanlar kullanılırken ve kullanımdan hemen sonra başka bir odada kalın.

- Yalnızca kullanmanız gereken temizlik ürünlerini kullanın.

- Nadiren dokunulan bazı yüzeylerin ve nesnelerin sadece sabun ve su ile temizlenmesi yeterlidir.

- Nebülizör / astım tedavisi sunan yakınınızdaki acil bakım veya sağlık tesislerinin bir listesini yapın. Telefonunuza yakın tutun.

- Astım krizi geçirirseniz, dezenfektan veya dezenfekte edilen alan gibi tetikleyiciden uzaklaşın.

Evi temizleyen ve dezenfekte eden kişi ise şunları yapmalıdır:

- Covid-19'u önlemek için temizleme ve dezenfekte etme önerilerini izleyin.

- EPA'nın onaylı ürünler listesini kullanarak astım krizine neden olma olasılığı daha düşük olan dezenfektanları seçin, örneğin: hidrojen peroksit içeren (% 3'ten daha güçlü olmayan) ürünler veya peroksiasetik asit veya perasetik asit içermeyen etanol (etil alkol) ürünler.

- Çamaşır suyu (sodyum hipoklorit) veya kuaterner amonyum bileşikleri (örn. Benzalkonyum klorür) gibi astım ataklarını tetikleyebilecek kimyasalların kullanımını sınırlayın ve bunları kapalı alanlarda kullanmayın.

- Astım tetikleyicilerine maruz kalmayı azaltmak için astımı olan kişilerin olabileceği yerleri temizlemek ve dezenfekte etmek için ek önlemleri uygulayın.

Ürünleri güvenli ve doğru bir şekilde kullanın:

- Güvenli ve etkili bir şekilde kullandığınızdan emin olmak için her zaman ürün etiketindeki talimatları okuyun ve uygulayın.

- Eldiven gibi bir cilt koruması kullanın ve kendinizi sıçramalara karşı korumak için göz korumasını düşünün.

- Yeterli hava akışı (havalandırma) olduğundan emin olun.

- Yalnızca etikette tavsiye edilen miktarı kullanın.

- Seyreltme için oda sıcaklığında su kullanın (etikette aksi belirtilmedikçe).

- Kimyasal ürünleri karıştırmayın. Seyreltilmiş temizleme solüsyonlarını etiketleyin.

Ürünleri güvenli ve doğru şekilde saklayın:

- Kimyasalları çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın ve kullanın.

- Seyreltilmiş temizleme solüsyonlarını etiketleyin.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Evsizken kesilen ceza hayatını değiştirdi
08 Ocak 2021 11:05		 O ilde, vaka sayısı yüzde 75 düştü; 2 ilçede de sıfırlandı
08 Ocak 2021 10:18
Çanak anten, metal sini ve folyo kağıttan 'baz istasyonu' yaptı
08 Ocak 2021 10:10		 Prof. Dr. Dodoloğlu: Bal insanın ömrünü uzatır
08 Ocak 2021 10:07
Kovid'de ikinci dalga çocuk vakaları artırdı, ev içi kazalar da sıklaştı
08 Ocak 2021 09:51		 İmamdan öğrencilere matematik dersi
08 Ocak 2021 09:49
Yüzde 97 engelli Muhammet, tek parmağıyla 3 yılda film senaryosu yazdı
08 Ocak 2021 09:20		 2020'nin en önemli sorunu koronavirüs
08 Ocak 2021 08:23
Gebelik planı yapan aşı olmalı mı?
08 Ocak 2021 07:58		 Denizli'de art arda depremler meydana geldi
08 Ocak 2021 06:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:53 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ'cü yakalandı11:52 - KKTC'de aynı aileden 3 kişi evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti11:51 - 'İyi Parti'nin varlığı CHP sayesindedir' sözü Belediye Meclisi'ni karıştırdı11:37 - 14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı11:33 - Evinde, 6 el bombası, silah ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı11:32 - Gram altın 446 lira seviyelerinde
11:31 - Altın üretiminde bu yıl yine rekor bekleniyor11:28 - Vuhan'daki salgında hiçbir belirti göstermeyen on binlerce kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir11:24 - AVM'ler, salgında buluşma mekanı ve yaşam alanı oldu11:20 - Bitlis'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi11:16 - Boğaziçi Üniversitesi gösterilere ilişkin gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi11:15 - Kobani iddianamesi tanıkları HDP'lilerin PKK bağını anlattı
11:14 - Aile Bakanlığından dezavantajlı hanelere destek11:12 - LGS'de liselere yerleştirme sürecine ilişkin çalışmalar başlatıldı11:05 - Evsizken kesilen ceza hayatını değiştirdi10:52 - İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu10:49 - Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
10:39 - Elon Musk: WhatsApp yerine Signal kullanın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
Bankalarda yeni dönem: 7 gün 24 saat para transferi yapılabilecek
AYM kararına uymayan hakimlere disiplin cezası
Otogarda iğrenç tuzak! Zorla uyuşturucu içirip tecavüz etti
Asiltürk görüşmesi, Ankara kulislerini hareketlendirdi
Kumar sitesi reklamı yapan Youtuber Kafalar'a 5 yıl hapis istemi
Belediye işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu
Komiser yardımcılığı sınavı usulsüzlüğünden 27 kişiye gözaltı
'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mario mandzukic 1
Bugün olanlar 2
Bir porsiyon meyve 2
evde kış hazırlığı 3
geleceğin meslekleri 9
uçuk 6
veli 2
ekmeğin küflenmesini engellemek 1
ormanlık alanların imara açılması 2
kış lastiği 6
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
Tokat Bereketli Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 33 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Yenipazar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Evciler Taşımacılık Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam