Her türlü dezenfektan astım ataklarını tetikleyebilir

ABD'li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle artan dezenfektan ve temizlik maddeleri kullanımının astım ataklarını tetiklediğini ortaya koydu.

Mayıs ve Eylül ayları arasında 95 yetişkin astım hastasının incelendiği çalışma, haftada en az beş kez yüzeyleri çamaşır suyu ile dezenfekte edenlerin oranının yüzde 155 arttığını buldu. Bununla birlikte el dezenfektanı, mendil, spreyler ve çeşitli aşındırıcı sıvılarında kullanımının arttığı görüldü.

KONTROLSÜZ ASTIM TEMİZLİK MADDE KULLANIMIN ARTIŞIYLA YÜKSELDİ

Journal of Allergy & Clinical Immunology adlı dergide yayımlanan çalışma, diğer davranışları ve risk faktörlerini hesaba kattıktan sonra, kontrolsüz astıma sahip olma olasılığının evlerde artan kimyasal temizlik ürünlerinin kullanılmasıyla bağlantılı olduğu aktarıldı.

Araştırmanın yazarları, "Haftada en az beş kez evde kullanılan dezenfektan mendil, spreyler, çamaşır suyu ve benzeri solüsyonların kontrolsüz astım olasılığını önemli ölçüde artırdırdığı görüldü. Bulgularımız, alkol bazlı el dezenfektanlarının kullanımında olduğu gibi el yıkamanın da önemli ölçüde arttığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte çalışmada, daha az eğitimli, beyaz olmayan veya küçük şehirlerde yaşayan önemli ölçüde daha fazla insanın astıma yakalanmasının artan temizlik maddesi kullanımıyla büyük ölçüde ilişki olduğu ifade edildi.

ASTIMI OLAN İNSANLAR TEMİZLİK YAPILAN ODADAN UZAKLAŞMALI

Diğer taraftan yazarlar, astımı olan kişilerin daha güvenli temizlik uygulamalarına ihtiyacı olduğunu vurguladı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, (CDC) astımlılara başka birinden yüzeyleri temizlemesini ve dezenfekte etmesini ve temizleyiciler veya dezenfektanlar kullanıldığında ve hemen sonrasında başka bir odada kalmalarını istemelerini tavsiye ediyor.Ayrıca nadiren dokunulan yüzeyler ve eşyaların sabun ve suyla temizlemenin yeterli olduğu belirtiliyor.

"Her türlü dezenfektan atım ataklarını tetikleyebilir" uyarısının yapıldığı CDC kılavuzdaki yönergeler ise şu şekilde;

- Astımınız varsa astımı olmayan bir yetişkinden sizin için yüzeyleri ve nesneleri temizlemesini ve dezenfekte etmesini isteyin.

- Temizleyiciler veya dezenfektanlar kullanılırken ve kullanımdan hemen sonra başka bir odada kalın.

- Yalnızca kullanmanız gereken temizlik ürünlerini kullanın.

- Nadiren dokunulan bazı yüzeylerin ve nesnelerin sadece sabun ve su ile temizlenmesi yeterlidir.

- Nebülizör / astım tedavisi sunan yakınınızdaki acil bakım veya sağlık tesislerinin bir listesini yapın. Telefonunuza yakın tutun.

- Astım krizi geçirirseniz, dezenfektan veya dezenfekte edilen alan gibi tetikleyiciden uzaklaşın.

Evi temizleyen ve dezenfekte eden kişi ise şunları yapmalıdır:

- Covid-19'u önlemek için temizleme ve dezenfekte etme önerilerini izleyin.

- EPA'nın onaylı ürünler listesini kullanarak astım krizine neden olma olasılığı daha düşük olan dezenfektanları seçin, örneğin: hidrojen peroksit içeren (% 3'ten daha güçlü olmayan) ürünler veya peroksiasetik asit veya perasetik asit içermeyen etanol (etil alkol) ürünler.

- Çamaşır suyu (sodyum hipoklorit) veya kuaterner amonyum bileşikleri (örn. Benzalkonyum klorür) gibi astım ataklarını tetikleyebilecek kimyasalların kullanımını sınırlayın ve bunları kapalı alanlarda kullanmayın.

- Astım tetikleyicilerine maruz kalmayı azaltmak için astımı olan kişilerin olabileceği yerleri temizlemek ve dezenfekte etmek için ek önlemleri uygulayın.

Ürünleri güvenli ve doğru bir şekilde kullanın:

- Güvenli ve etkili bir şekilde kullandığınızdan emin olmak için her zaman ürün etiketindeki talimatları okuyun ve uygulayın.

- Eldiven gibi bir cilt koruması kullanın ve kendinizi sıçramalara karşı korumak için göz korumasını düşünün.

- Yeterli hava akışı (havalandırma) olduğundan emin olun.

- Yalnızca etikette tavsiye edilen miktarı kullanın.

- Seyreltme için oda sıcaklığında su kullanın (etikette aksi belirtilmedikçe).

- Kimyasal ürünleri karıştırmayın. Seyreltilmiş temizleme solüsyonlarını etiketleyin.

Ürünleri güvenli ve doğru şekilde saklayın:

- Kimyasalları çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın ve kullanın.

- Seyreltilmiş temizleme solüsyonlarını etiketleyin.