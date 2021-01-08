Asiltürk görüşmesi, Ankara kulislerini hareketlendirdi

Milliyet'in haberine göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e sürpriz bir ziyarette bulundu. Erdoğan'ın Ankara'daki evinde ziyaret ettiği Asiltürk, Milli Görüş Hareketi'nin önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Siyasi kulislerde Asiltürk'ün, Millet İttifakı ile yakınlaşma nedeniyle SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla bir süredir anlaşmazlık yaşadığı konuşuluyor.

Erdoğan, siyasi temaslarını son günlerde hızlandırdı. Üç gün önce sürpriz biçimde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret eden Erdoğan, dün de SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.

Bir saat sürdü

Cumhurbaşkanı'nın dün resmi bir programı açıklanmamıştı. Ziyaret, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret edecektir" açıklamasıyla duyuruldu.

Asiltürk'ün Ankara Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü. Ziyaretin ardından 86 yaşındaki Asiltürk, Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. Erdoğan, Asiltürk'ün evinden ayrılırken kendisini balkonlarından selamlayan vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.

Karamollaoğlu'yla fikir ayrılıkları var

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Asiltürk ile Karamollaoğlu arasında siyaseten uzun bir süredir fikir ayrılıkları bulunuyor. Kulislerde Asiltürk'ün Cumhur İttifakı'nın görüşlerini benimsediği, bu yüzden Karamollaoğlu yönetimi ile ters düştüğü iddia ediliyor. Kulislerde, Erdoğan'ın dünkü ziyaretinin SP içindeki yansımaları merakla bekleniyor.

Konuya ilişkin Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi şu bilgileri paylaştı:

ERDOĞAN'IN ASİLTÜRK'Ü ZİYARETİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti, Milli Görüş ve AK Parti tabanında bir heyecan dalgasına yol açtı. Bunu görüşme sonrasında Asiltürk'ün Erdoğan'ı aracına kadar uğurlaması ve o sırada Poyraz Apartmanı'nda yaşayanların camlara çıkarak gösterdikleri ilgiden de anlamak mümkün. Bunun nostaljik bir ziyaret mi, yoksa Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir hamle mi olduğu yönünde bir tartışma yaşandı.

Erdoğan, Asiltürk'e hattatların piri olarak kabul edilen Şeyh Hamdullah'ın yaklaşık 500 yıl önce yazdığı ve Türkiye'deki en değerli el yazması Kur'an-ı Kerimler arasında bulunan "Mushaf-ı Şerif"in tıpkıbasımı Kur'an-ı Kerim'i hediye etmiş.

Oğuzhan Asiltürk, Milli Görüş hareketinde Erbakan'dan sonraki en önemli isim. Merhum Erbakan'a karşı itiraz edebilen, onun da üzerinde etkili olan biri olarak bilinir. Yani Milli Görüş'ün ağır toplarından denildi mi, Erbakan hocadan sonra tartışmasız ikinci sıraya Oğuzhan Asiltürk ismi yazılır. Zaten Erbakan hocanın vefatından sonra Milli Görüş'ün manevi liderliğini üstlendi. Dikkat edin, doğal lider demiyorum, manevi önder. Oğuzhan Asiltürk'le Temel Karamollaoğlu arasında muhalefet tarzından dolayı görüş farklılığı yaşanıyormuş. Asiltürk, Temel Karamollaoğlu'nun üslubunu fazla sert buluyormuş. Bir de CHP'ye fazla angaje görebilir.

GÖRÜŞME NE ZAMAN PLANLANDI?

Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Oğuzhan Asiltürk'ü ilk kez ziyaret ediyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 7 Haziran 2015 ve 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Saadet Partisi'yle seçim işbirliği için çaba göstermişti. Ama Karamollaoğlu ittifaka sıcak bakmadı. Yerel seçimler sırasında da Binali Yıldırım, Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmiş. Ama Erdoğan'ın ziyareti çok önemli. Oğuzhan Bey'in yaşlılıktan kaynaklanan ufak tefek problemler dışında bir sorunu yok.

Erdoğan'ın ziyareti bir gün önceden netleşmiş. Görüşme hakkında Temel Karamollaoğlu'na da bilgi verilmiş. Bir saat süren ziyaret, samimi bir sohbet ortamında gerçekleşmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiltürk'e Kuran-ı Kerim hediye etmiş. Asiltürk bundan memnun kalmış. Milli Selamet Partisi'nden başlayıp Refah Partisi'nde devam eden bir geçmişe sahip oldukları için daha çok geçmişin hatıraları yad edilmiş. Ama tamamen nostaljik bir görüşme olmamış. Tam aksine, ülke sorunları ve dünyadaki gelişmelerde değerlendirilmiş. Peki AK Parti ile Saadet Partisi'nin seçimlerde ittifak yapması konuşulmuş mu? O düzeyde bir görüşme olmamış. Ama zaten bu görüşme dahi başlı başına bir mesaj değil mi? Erdoğan, Asiltürk'ü ziyaret ederek zaten Milli Görüş tabanının teveccühünü kazandı. Bunun bir siyasi sonucu olur mu, orasını ben de merak ediyorum ama hani ünlü bir söz vardı ya: "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu."



Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 1935'te doğan Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Siyasete Milli Selamet Partisi ile giren Asiltürk, Ankara ve Malatya milletvekillikleri yaptı. Sanayi-Teknoloji ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde de bulunan Asiltürk, 12 Eylül askeri darbesinin ardından 10 yıl siyaset yasağı aldı. 1987'de yapılan halk oylaması sonucunda bu yasak kaldırılırken, 1988'de Refah Partisi'nin genel sekreterliğine seçildi. Partinin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılması üzerine Fazilet Partisi'ne geçti. Necmettin Erbakan'ın ölümü sonrasında Saadet Partisi YİK Başkanlığı'na getirildi.