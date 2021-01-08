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3 yıllık yerleşimler ormandan çıkacak

Orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan, 28 Nisan 2018 tarihi itibarıyla üzerinde yerleşim yeri bulunan ve yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerlerin orman sınırları dışına çıkarılması mümkün olacak.
 08 Ocak 2021 08:20
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3 yıllık yerleşimler ormandan çıkacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "6831 Sayılı Orman Kanunu'nun Ek 16'ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine, ilgili valiliğin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü'nün söz konusu sahanın bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünden talepte bulunması üzerine başlanacak. Her mahalle veya köy için talebin ayrı ayrı yapılması gerekecek.

Talebin mevzuata uygun bulunması halinde, bakanlık tarafından bu talebi Cumhurbaşkanlığı'na gönderecek. Cumhurbaşkanı Kararı alınması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasına müteakip sınırları bu karar ile belirlenen alanların orman sınırları dışına çıkarılması için genel müdürlüğünün teklifi üzerine bakanlık tarafından komisyon görevlendirilecek.

Memurlar.Net
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