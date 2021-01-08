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2020'nin en önemli sorunu koronavirüs

Yapılan bir araştırmaya göre Türk halkının en büyük üç sorunu: Koronavirüs, hayat pahalılığı ve işsizlik. Türk Silahlı Kuvvetleri en güvenilir kurumların başında.
 08 Ocak 2021 08:23
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2020'nin en önemli sorunu koronavirüs

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Kadir Has Üniversitesi'nin 'Türkiye eğilimleri' araştırmasına göre, halkın en önemli ilk 3 sorunu; koronavirüs, hayat pahalılığı ve işsizlik. Toplumdaki siyasal kutuplaşmanın giderek arttığını haber veren araştırmaya göre; Türk halkının en güvendiği kurumların ilk sırasında TSK var. Türk Tabibleri Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de en güvenilen kurumlar listesinin üst sıralarında.Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda 2010 yılından bu yana yürütülen, 'Türkiye Eğilimleri Araştırması' 2020 sonuçları açıklandı.
11 Kasım- 4 Aralık tarihleri arasında 26 ilin kent merkezinde yaşayan 18 yaş üstü bin kişi ile yapılan araştırma sonuçlarına göre halkın gündemindeki en önemli sorun yüzde 23.5'lik oranla 'Koronavirüs salgını'. İkincisi ise yüzde 20.7'lik oranla 'Hayat pahalılığı ve işsizlik'. Listede terörle mücadele ise yüzde 8 ile beşinci sırada yer aldı. Araştırmaya katılanlar, "Son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?" sorusuna, yüzde 51.8 oranında 'ekonomik olarak daha kötüye gittik' yanıtını verirken, yüzde 51.1 'Kendimi/ailemi geçindiremiyorum' cevabını verdi. 'Borçlarımın seviyesinden endişe duyuyorum' diyenlerin oranı yüzde 48.9 oranında gerçekleşti.

'Siyasal kutuplaşma var'

Araştırma'da Türkiye'yi yönetmek açısından demokratik bir siyasal yönetim isteyenlerin oranı yüzde 62.8 olurken, katılımcıların yüzde 30'u ülkeyi ordunun veya dini liderlerin yönetmesi gerektiğini söyledi. Katılımcıların en güvendiği kurumlar sıralamasında ilk üç sırada yine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), jandarma ve polis yer aldı. Bu yıl ilk kez ölçülen Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de üst sıralardan en güvenilen kurumlar listesine girdi. Öte yandan, listenin sonunda yer alan kuruluşlar ise RTÜK, TUİK, ÖSYM oldu.

Araştırmaya göre Türkiye'de siyasal kutuplaşma olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 55,9 ile son 4 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Milliyetçilik, dindarlık ve sağ-sol cetveli üzerinden yapılan değerlendirmelerde, Türk halkının büyük kısmının kendisini orta veya ileri düzeyde milliyetçi, muhafazakar, ve dindar olarak tanımladığı görülüyor. Araştırmada 18-20 yaş grubunda olanlar için bu düzlemlerde diğer yaş gruplarına göre daha düşük düzeylerde ölçümler tespit edildi.

Yüzde 38.7 başarılı buluyor

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini başarılı bulanların oranı yüzde 38.7 iken, başarısız bulanların oranı ise yüzde 32. Ayrıca bu sisteme katılımcıların yüzde 55.4'ü destek verirken, parlamenter demokrasiye yüzde 44.6'lık destek çıktı. Hükümetin en başarılı politikaları arasında pandemiyle mücadele, genel sağlık sigortaları, ulaşım ve terörle mücadele görülüyor.

Ekonomi, tarım ve şehirleşme ile konut polikaları ise en başarısız politikalar arasında. Bakanlıkların başarı sıralamasında bu yıl koronavirüs salgınında en çok ön plana çıkan Sağlık Bakanlığı yüzde 54 ile ilk sırada yer alıyor. Bu bakanlığı Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı izliyor.

Yerli, milli aşıyı tercih ediyoruz

Koronavirüs sürecine yönelik değerlendirmeler kapsamında katılımcıların 59.2'si Covid-19 nedeniyle açıklanan destek paketlerini başarılı bulduğunu bildirdi. 'Belediyelerin aldıkları önlemleri başarılı buluyorum' diyenlerin oranı yüzde 57.7 olurken, katılımcıların yüzde 57.7'si 'Hükümetin politikalarını genel olarak başarılı buluyorum', yüzde 55'i 'Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere güveniyorum' yanıtını verdi.
Türk halkının yüzde 70.2'si üretilmesi halinde Türkiye menşeli aşıyı tercih edeceklerini belirtti. Yüzde 46.7 ile Almanya'da üretilen aşı ikinci sıraya yerleşirken, listeyi Rusya yüzde 43.2, Çin yüzde 41.3, ABD yüzde 41.1, ve İngiltere yüzde 40.6 ile takip etti.

ABD en çok tehdit algıladığımız ülke

Dış politikada Türkiye'nin işbirliği yapması gerektiği ülkeler sıralamasında halen Türki Cumhuriyetler yüzde 19.5 ile ilk sırada. NATO ülkeleri ve AB ülkeleri ile işbirliği yapılmasını isteyenler bir önceki yıla göre artış kaydederken, yalnız hareket etmesi gerektiğini düşünenler ise geçen yıla göre 5.7 puan düşüşle yüzde 10.2 olarak ölçüldü. Türk halkının tehdit algıladığı ülkeler sıralamasında ABD yine yüzde 60.5 ile en üst sırada yer alıyor.

'Ekonomi bozukluğu salgına bağlı değil'

Araştırmaya katılanların yüzde 52'ye yakını ekonomik olarak kötü durumda olduğunu, geçinemediğini söylüyor. Türkiye'de yakın dönemde yaşanan ekonomik zorlukların temel nedeni yüzde 22.4 ile hükümet politikaları, yüzde 14.0 ile merkez bankası politikaları, yüzde 13.9 ile faizlerin yüksek olması görülüyor. Koronavirüs salgını ve dış politika sıkıntıları, ekonominin bozuk olmasının sebebi olarak görülmüyor. 'İmkanınız olsa yurt dışında yaşamak ister misiniz' sorusuna yüzde 21.6 'Evet' derken, yüzde 63.6 'Hayır' diyor. Yurt dışında yaşamayı tercih edenlerin gitmek istediği ilk 3 ülke ise; Almanya, Kanada ve İngiltere.
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