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Test sonucu pozitif çıkan futbolcu oynatıldı iddiası

Ankaraspor, Adanasporlu bir oyuncunun üç gün önce yapılan corona virüsü test sonucunun pozitif çıkmasına rağmen müsabakada oynatıldığı iddiasında bulundu.
 08 Ocak 2021 08:23
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Test sonucu pozitif çıkan futbolcu oynatıldı iddiası

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor Kulübü, bugün oynadıkları Adanaspor karşılaşmasında deplasman ekibinin bir oyuncusunun Covid-19 test sonucu pozitif olmasına rağmen, aynı gün yapılan diğer bir test sonucunun negatif alındığını ve akreditasyon yapılmadan doğrudan esame listesine yazılarak oynatıldığını iddia etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig'in 12. hafta erteleme maçı olan Adanaspor müsabakasında misafir takımın bir oyuncusunun müsabakadan 3 gün öce yapılan Covid-19 test sonucu pozitif olmasına rağmen, aynı gün yapılan diğer test sonucu negatif alınarak müsabaka akreditasyonu yapılmadan doğrudan esame listesine yazılması suretiyle oynatılmıştır" denildi.

"TFF VE İLGİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından e-posta yoluyla yapılan bildirimde söz konusu oyuncunun Covid-19 testinin pozitif olması sebebiyle akreditasyon işleminin iptal edildiği belirtilen Ankara ekibinin açıklamasında, "İnsan sağlığının her şeyden daha değerli olduğunu, konunun takipçisi olacağımızı ve tüm spor kamuoyunun aydınlatılması için girişimlerde bulunacağımızı saygıyla duyurur, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgililerden açıklama beklediğimizi belirtmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Başkent temsilcisinin yazılı açıklaması şu şekilde:

"TFF 1'inci Ligin 12'nci hafta erteleme maçı olan Adanaspor müsabakasında misafir takımın bir oyuncusunun müsabakadan 3 gün önce yapılan Covid-19 test sonucu pozitif olmasına rağmen ve aynı gün yapılan diğer bir test sonucu negatif alınarak müsabaka akreditasyonu yapılmadan doğrudan esame listesine yazılması suretiyle oynatılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulübümüze e-posta yoluyla yapılan bildirimde söz konusu oyuncunun Covid-19 testinin pozitif olması sebebiyle akreditasyon işlemi iptal edildiği bildirilmiştir. İnsan sağlığının her şeyden daha değerli olduğunu, konunun takipçisi olacağımızı ve tüm spor kamuoyunun aydınlatılması için girişimlerde bulunacağımızı saygıyla duyurur; Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgililerden açıklama beklediğimizi belirtmek isteriz."

Kaynak: Sözcü Skor
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