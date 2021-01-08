AK Parti'de sıkıştırılmış kongre takvimi başlıyor
|08 Ocak 2021 08:31
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Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ele alınan ve kesinleştiği belirtilen takvim uyarınca, 23 ilde kongreler 13 Ocak'ta başlayıp, 20 Ocak'ta tamamlanacak. 13 Ocak'ta 4, 18 Ocak'ta 9, 19 ve 20 Ocak tarihlerinde ise beşer il kongresi yapılacak. 13 Ocak'ta yapılacak Kırıkkale il kongresine bizzat katılabileceği ifade edilen Erdoğan'ın, kongrelerin büyük bölümünde video konferans yöntemiyle teşkilatlarına ve partililere seslenmesi bekleniyor.
AK Parti il kongre takvimine göre, 13 Ocak Çarşamba günü Sivas İl Kongresi yapılacak. AK Parti'de netleşen kongre takvimine göre 13 Ocak'ta Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat; 18 Ocak Pazartesi Muş, Bitlis, Elazığ, Bingöl, Kilis, Manisa, Adıyaman, Mardin, Aydın; 19 Ocak Salı günü Karabük, Düzce, Çorum, Amasya, Bartın; 20 Ocak Çarşamba Yalova, Sakarya, Kırklareli, Edirne, Çanakkale il kongreleri yapılacak.
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