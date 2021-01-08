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Belediye işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde belediye işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
 08 Ocak 2021 09:30
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Samsun'un Atakum ilçesinde belediye işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Sedat Uzuner (42) idaresindeki Atakum Belediyesi temizlik işçilerini taşıyan 06 CHU 16 plakalı servis midibüsü Serhat Caddesi'nde devrildi.

Kaza yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Halim Türk (58) ve Kenan Demir, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 16 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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