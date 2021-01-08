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İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı lise, önlisans ve lisans mezunu olmak üzere toplamda 1772 personel almak için ilana çıktı.
 08 Ocak 2021 08:58
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İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı lise, önlisans ve lisans mezunu olmak üzere toplamda 1772 personel almak için ilana çıktı.

Bakanlık, 1462 çağrı karşılama personeli, 217 büro personeli, 24 teknisyen, 4 tekniker, 16 programcı, 25 mühendis, 3 de avukat alacak.

Başvuracak adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. İlan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday sözlü sınava alınacak.

Başvurular 25 ila 29 Ocak tarihleri arasında alınacak.

İlan ile ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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