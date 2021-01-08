İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanlığı lise, önlisans ve lisans mezunu olmak üzere toplamda 1772 personel almak için ilana çıktı.
|08 Ocak 2021 08:58
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İçişleri Bakanlığı lise, önlisans ve lisans mezunu olmak üzere toplamda 1772 personel almak için ilana çıktı.
Bakanlık, 1462 çağrı karşılama personeli, 217 büro personeli, 24 teknisyen, 4 tekniker, 16 programcı, 25 mühendis, 3 de avukat alacak.
Başvuracak adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. İlan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday sözlü sınava alınacak.
Başvurular 25 ila 29 Ocak tarihleri arasında alınacak.
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