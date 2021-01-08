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Yüzde 97 engelli Muhammet, tek parmağıyla 3 yılda film senaryosu yazdı

Elazığ'da yaşayan yüzde 97 bedensel engelli Muhammet Uçur (26), 3 yılda tek parmağını kullanarak Gazi Osman Paşa'nın Plevne Zaferi'ni anlatan 5 bölüm halinde 80 sayfalık senaryo yazdı. Hayalinin, yazdığı senaryonun dizi veya film olarak yayınlanması olduğunu söyleyen Uçur, "İlk başta yazarken zor oldu ama 'İnanıyorsanız üstünsünüz' diyerek yazdık. Vefat eden ağabeyimin de katkısı oldu. Birlikte uzun metrajlı bir film hikayesi yazdık. Bir parmağımla mouse kullanarak yazdım. Ailemin de yardımı oldu" dedi.
 08 Ocak 2021 09:20
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Yüzde 97 engelli Muhammet, tek parmağıyla 3 yılda film senaryosu yazdı

Elazığ'da kas erimesi hastalığı nedeniyle 10 yıldır yatağa bağımlı ve ventilatör cihazıyla yaşamını sürdüren Muhammet Uçur, hayata senaryo yazarak tutunuyor. Uçur, aynı hastalık nedeniyle yaşamını yitiren ağabeyi Harun ile Gazi Osman Paşa'nın Plevne Zaferi'ni konu alan 'Plevne Kahramanı Osman Paşa' adını verdiği hikayeyi ağabeyi öldükten sonra tek başına yazmaya başladı. Ailesinin de desteğini alan Uçur, yüzde 97 bedensel engeline rağmen 3 yılda tek parmağını kullanarak 5 bölüm ve 80 sayfadan oluşan senaryoyu tamamladı. Uçur'un hayali, senaryosunun dizi ve film olarak değerlendirilmesi.

'İNANIYORSANIZ ÜSTÜNSÜNÜZ'

İlk defa bir film senaryosu yazdığını belirten Uçur, "İlk başta zor oldu ama 'inanıyorsanız üstünsünüz' diyerek yazdık. Vefat eden ağabeyimin de katkısı oldu. Birlikte uzun metrajlı bir film hikayesi yazdık. 1 parmağımla mouse kullanarak yazdım. Ailemin de yardımı oldu. Çoğu zaman ağabeyim anlatıyordu, ben yazıyordum. Bazen de aklımda olanları yazıyordum" diye konuştu.

Uçur'un babası Kazım Uçur, çocuklarının okuması için elinden geleni yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Muhammet de liseyi bitirdi. Oğlumun biri 20 yaşlarında, Harun ise 35 yaşında vefat etti. O da 'Yaş 35 yolun tamamı' diye bir kitap yazdı."

'FİLME DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ İSTİYOR'

Muhammet Uçur'un diğer ağabeyi Ömer de bu hastaların normalde 22- 23 yaşına kadar yaşadıklarının tahmin edildiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama Harun ağabeyim 35 yaşına kadar yaşadı. Yazmaya ilgisi vardı. Bütün hayat hikayesini kitaplaştırdı. Muhammet'in senaryosunu beraber ürettiler. Kime göstersek bu işi çok iyi biliyormuş gibi bir his bırakıyor. Bilgisayarı tek parmakla kullansa da yılmadan yazmış olması ve bunun filme dönüştürülmesini istemesi onun en çok istediği şey. İnşallah hayali gerçekleşir."False
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