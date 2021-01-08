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Goldman Sachs'tan TL tavsiyesi

Goldman Sachs'ın, gelişen ülke varlıklarındaki yükselişin tepe noktalara yaklaştığını düşünen yatırımcılara bulunduğu dört öneriden biri Türk Lirası'nda uzun pozisyon açılması oldu. Raporda, "Türk lirası yıllıklandırılmış olarak yüzde 15 carry getirisi ve küresel piyasalarla düşük korelasyon sunuyor" denildi
 08 Ocak 2021 09:29
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Goldman Sachs'tan TL tavsiyesi

Goldman Sachs'ın, gelişen ülke varlıklarındaki yükselişin tepe noktalara yaklaştığını düşünen yatırımcılara bulunduğu dört öneriden biri Türk Lirası'nda uzun pozisyon açılması oldu. Raporda, "Türk lirası yıllıklandırılmış olarak yüzde 15 carry getirisi ve küresel piyasalarla düşük korelasyon sunuyor" denildi

Yeni yılın ilk haftasında Türk Lirası'nı analiz eden yabancı kurumlara bir yenisi daha eklendi.

Goldman Sachs, Türk Lirası'nda uzun pozisyon tavsiye etti.

Goldman Sachs'ın aralarında Kamakshya Trivedi ve Caesar Maasry'nin de olduğu stratejistleri gelişen ülke varlıklarındaki yükselişin tepe noktalara yaklaştığından endişe duyan yatırımcılara dört öneride bulundu. Bu önerilerden biri de Türk lirasında uzun pozisyon açılması oldu.

"Genel makro görünüm gelişen ülke varlık pozisyonları için oldukça destekleyici" diyen stratejistler, bununla birlikte çok sayıda gelişen ülke varlığının tepe seviyelerine yaklaştığını belirtti.

Stratejistler, Türkiye'de politika yapıcıların sıkılaştırma yönünde önemli adımlar attıklarına ve bunun tek seferlik bir adım yerine sürdürülebilir bir politika olması gerektiğine olan ihtiyacı vurguladıklarına dikkat çekti. Raporda, "Türk lirası yıllıklandırılmış olarak yüzde 15 carry getirisi ve küresel piyasalarla düşük korelasyon sunuyor" denildi.

Kaynak: bloomberght
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