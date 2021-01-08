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Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,59 değer kazanarak 1.531,16 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı
 08 Ocak 2021 10:03
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Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,59 değer kazanarak 1.531,16 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,92 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 1.531,16 puanla rekor seviyeye yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,81 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile metal ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 1,20 ile ticaret oldu.

Dün yüzde 1,12 değer kazanarak günü 1.522,24 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni hükümetin 20 Ocak'ta görevi devralacağını söylemesi ve ABD'deki mali teşvik paketlerine ilişkin kararların daha etkin biçimde alınabileceği beklentisinin küresel ölçekte pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Bugün, yurt içinde Hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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