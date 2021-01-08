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Çanak anten, metal sini ve folyo kağıttan 'baz istasyonu' yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünde Emrah Yardımcı, cep telefonunu kullanabilmek için evinin önüne çanak anten, metal sini ve folyo kağıtlar ile 'baz istasyonu' kurdu. Yardımcı'nın kurduğu sistemden öğrenciler de yararlanmaya başladı.
 08 Ocak 2021 10:10
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Çanak anten, metal sini ve folyo kağıttan 'baz istasyonu' yaptı

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, İran sınırındaki Onbaşılar köyünde yaşayan Emrah Yardımcı (24), 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Bölümü'nü kazandı.

Sadece 1 yıl gidebildiği okulunu ekonomik nedenler yüzünden bırakarak, köyüne dönen Yardımcı, şebeke çekmeyip, cep telefonunu kullanamayınca çözüm aramaya başladı. Norveç'in güneş görmeyen ancak dev aynaların yansıttığı güneşle aydınlatılan Rjukan kasabasından esinlenen Yardımcı, kendisinin de yansıma yöntemiyle sorunu çözebileceğini düşünerek, çalışmalara başladı. Yardımcı, köydeki evinin önüne çanak anten, metal sini ve folyo kağıtlar ile 'baz istasyonu' kurdu.

Köyde okuyan öğrencilerin de evinin yakına gelerek, uzaktan eğitim derslerini bu sayede rahatlıkla takip edebildiklerini anlatan Emrah Yardımcı, "Evin içine de Wi-Fi cihazı bıraktım. Sonra 'Bunu etrafa nasıl dağıtabilirim' diye düşündüm. Bunları kullanarak evin tamamına GSM vericisi sağladım. Köyün öğrencileri de evimizin yakınına gelip internete bağlanabiliyorlar" dedi.

Öğrencilerden Rojbin Tekin ise "Emrah ağabeyimiz tepsi ve çanak antenle bize internet ulaşımı sağladı. Derslerimiz olduğu zaman buradan yararlanabiliyoruz. Sağladığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
DHA
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