1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ücretsiz izne ayrılan çalışanların aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bugün itibarıyla yapmaya başladı
 08 Ocak 2021 10:12
+Aa- Yazdır
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ücretsiz izne ayrılan çalışanların aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bugün itibarıyla yapmaya başladı.

Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

Nakdi Ücret Desteği, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
08 Ocak 2021 11:37		 Bakan Selçuk'tan 'nakdi ücret desteği' ödemeleri açıklaması
04 Ocak 2021 10:05
Sosyal Koruma Kalkanı ile 9 ayda yaklaşık 45,5 milyar lira destek verildi
02 Ocak 2021 11:59		 Emekli de refah payı istiyor
02 Ocak 2021 08:05
Kısıtlama dönemine denk gelen emekli aylıkları ödenecek
29 Aralık 2020 09:37		 Tarım Bakanı: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
25 Aralık 2020 10:15
Aşı yoksa iş de yok
25 Aralık 2020 08:00		 2021'de AGİ ne kadar olacak?
23 Aralık 2020 08:09
İŞKUR'un 'İş'te Anne Projesi'nden 42 binden fazla kişi yararlandı
21 Aralık 2020 10:56		 Asgari ücrette rakamlar konuşacak
21 Aralık 2020 09:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:53 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ'cü yakalandı11:52 - KKTC'de aynı aileden 3 kişi evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti11:51 - 'İyi Parti'nin varlığı CHP sayesindedir' sözü Belediye Meclisi'ni karıştırdı11:37 - 14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı11:33 - Evinde, 6 el bombası, silah ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı11:32 - Gram altın 446 lira seviyelerinde
11:31 - Altın üretiminde bu yıl yine rekor bekleniyor11:28 - Vuhan'daki salgında hiçbir belirti göstermeyen on binlerce kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir11:24 - AVM'ler, salgında buluşma mekanı ve yaşam alanı oldu11:20 - Bitlis'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi11:16 - Boğaziçi Üniversitesi gösterilere ilişkin gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi11:15 - Kobani iddianamesi tanıkları HDP'lilerin PKK bağını anlattı
11:14 - Aile Bakanlığından dezavantajlı hanelere destek11:12 - LGS'de liselere yerleştirme sürecine ilişkin çalışmalar başlatıldı11:05 - Evsizken kesilen ceza hayatını değiştirdi10:52 - İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu10:49 - Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
10:39 - Elon Musk: WhatsApp yerine Signal kullanın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
Bankalarda yeni dönem: 7 gün 24 saat para transferi yapılabilecek
AYM kararına uymayan hakimlere disiplin cezası
Otogarda iğrenç tuzak! Zorla uyuşturucu içirip tecavüz etti
Asiltürk görüşmesi, Ankara kulislerini hareketlendirdi
Kumar sitesi reklamı yapan Youtuber Kafalar'a 5 yıl hapis istemi
Belediye işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu
Komiser yardımcılığı sınavı usulsüzlüğünden 27 kişiye gözaltı
'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sucuk 2
çağdaş atan'ın fenerbahceyi eleştirmesi 2
boğaziçi'nden gezi çıkaramayacaksınız 3
Marketten bisküvi seçen köpek 5
okumaktan gözlerin kamaşması 2
kararsız insan 1
kırmızı ışıkta arabayı stop ettirmek 3
kamyon arkası yazıları 1
sözlük bizimdir 1
sözlükte sendikal faaliyetler 1
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
Tokat Bereketli Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 33 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Yenipazar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Evciler Taşımacılık Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam