Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ücretsiz izne ayrılan çalışanların aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bugün itibarıyla yapmaya başladı
|08 Ocak 2021 10:12
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ücretsiz izne ayrılan çalışanların aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bugün itibarıyla yapmaya başladı.
Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.
Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.
Nakdi Ücret Desteği, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.
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