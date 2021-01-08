Komiser yardımcılığı sınavı usulsüzlüğünden 27 kişiye gözaltı
|08 Ocak 2021 10:14
|+Aa- Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2005 yılındaki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine dağıtılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ üyeleri tarafından 2005 yılındaki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının yazılı sınav öncesi erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 27 FETÖ mensubu hakkında 10 ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği, şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ'cü yakalandı
08 Ocak 2021 11:53
|Bitlis'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi
08 Ocak 2021 11:20
|Kobani iddianamesi tanıkları HDP'lilerin PKK bağını anlattı
08 Ocak 2021 11:15
|Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
08 Ocak 2021 10:49
|'FETÖ'nün kulağı' tek tek anlattı
08 Ocak 2021 09:16
|Gizli tanık Mahir, KCK'nın Demirtaş'a verdiği talimatları açıkladı
08 Ocak 2021 01:50
|Afyonkarahisar'da serbest bırakılan FETÖ zanlısı tutuklandı
07 Ocak 2021 18:44
|FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine hapis cezası
07 Ocak 2021 17:53
|8 terörist saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildi
07 Ocak 2021 16:48
|Dink davasında tutuklama kararı verilen sanık cezaevine gönderildi
07 Ocak 2021 16:21