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Büyü yapma bahanesiyle tavuğa eziyet ettiği öne sürülen zanlı yakalandı
Adana'da "büyü yapma" bahanesiyle eziyet çektirdiği tavuğu telef ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
|08 Ocak 2021 10:36
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Adana'da "büyü yapma" bahanesiyle eziyet çektirdiği tavuğu telef ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ile Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, "büyü yapma" bahanesiyle eziyet çektirdiği tavuğu telef edip ateşe attığı öne sürülen Yusuf Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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