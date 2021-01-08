Elon Musk: WhatsApp yerine Signal kullanın

WhatsApp'ın yeni koşulları ve gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla değişiyor. Kullanıcılar, bu koşulları gelen bildirimle onaylamak zorunda.

WhatsApp, söz konusu tarihten itibaren ya bu ilkeleri kabul edersiniz ya da hesabınızı silersiniz tarzında bir ifade kullanıyor.

WhatsApp'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre kullanıcılara ait veriler, Facebook ve diğer bağlı şirketlerle paylaşılabilecek. Bu veriler arasında hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, ödeme verileri, kullanım ve kayıt bilgileri gibi veriler yer alacak.

ELON MUSK: SIGNAL KULLANIN

WhatsApp'ın bu hamlesi, dünya genelinde gizlilik endişelerine yol açtı. Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk ise Twitter üzerinden tepkisini dile getirerek, WhatsApp yerine Signal kullanmayı önerdi. Peki nedir bu Signal uygulaması?

Signal, kendini tam olarak gizliliğe odaklanmış bir anlık mesajlaşma uygulaması olarak tanımlıyor. Uygulamadaki mesajlar, tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyor.

Kullanımı tamamen ücretsiz olan Signal'i güvenli yapan bir diğer unsur ise tamamen açık kaynak kodlu olması. Aynı zamanda uygulama, mesajlarınıza ve diğer görüşmelerinize herhangi bir erişim izni istemiyor.

WhatsApp'ın sunduğu özelliklerin tamamını bünyesinde barındıran Signal, Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey gibi ünlü isimler tarafından da tercih ediliyor.