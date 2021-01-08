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İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu

Ankara'da infaz koruma memuru Handan S.'nin evinde uygunsuz koşullarda kaçak yetiştirip sattığı belirlenen 8 Van kedisine el konuldu. Handan S'ye uygunsuz bakım ve kaçak üretim nedeniyle hayvan başına 197 lira para cezası uygulandı.
 08 Ocak 2021 10:52
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İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Sincan ilçesinde apartmanın 2'nci katında yalnız oturan ceza infaz koruma memuru Handan S.'nin, kaçak kedi yetiştiriciliği yapıp sattığı ileri sürülen evine belediye ve polis ekipleriyle birlikte baskın düzenledi. Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli Handan S., ekiplerin eve girmesine engel olmaya çalıştı. Handan S.'nin sakinleşmesi ardından içeriye giren ekipler, evdeki hayvanların sağlık durumlarını ve yaşam koşullarını inceledi. Hayvanların yaşam koşullarının uygun olmadığı ve kedilerin kısırlaştırılmadığı saptandı. Sosyal medya hesapları da incelenen Handan S.'nin, kedileri üretip bu hesaplar aracılığıyla sattığı belirlendi.

8 VAN KEDİSİNE EL KONULDU

Handan S.'nin evinde bulunan 8 Van kedisine el konuldu. El koyma işlemi sırasında fenalaşan Handan S., "Kedilerimi lütfen almayın, kedilerim olmadan yaşayamam ben" dedi. Hayvanları kısırlaştırmama nedeni sorulan Handan S., ekonomik durumunun yeterli olmadığını ileri sürdü. Evinden 14 kedi karnesi çıkan Handan S.'nin, 3 kedisinin veterinerde olduğu, 3 yavru kedisinin de öldüğü ve parktaki ağacın altına gömdüğü öğrenildi. El konulan 8 kedi, Sincan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Handan S'ye, uygunsuz bakım koşulları ve kaçak üretim nedeniyle hayvan başına 197 lira para cezası uygulandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce de ayrıca 15 bin 203 lira para cezası uygulanacağı belirtildi.

'İNTERNETTEN HAYVAN SATIŞI ENGELLENSİN'

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, internetten hayvan satışının engellenmesi gerektiğini belirterek, "Bu baskınların önü arkası gelmeyecek. Bu baskınların önünün arkasının gelebilmesi için, lütfen internetten hayvan satışı engellensin. Bu hayvanları pazara götürüp satmıyorlar, internet üzerinden satıyorlar. Eğer internet satışları engellenmezse bu hayvanların üretimi durdurulamaz. Bakın şu an burada üretiliyor. Bunun gibi Türkiye'de milyonlarca üretim yapan var. Bunu sona erdirmenin tek yolu, internet satışı yapan yerlerin engellenmesidir. Ayrıca görevlerini yapmayan belediyeler de ceza kapsamına alınmalıdır. Görevini yapmayan belediye başkanlarına idari soruşturma izni verilmelidir. İnternet satışı da önlenmelidir" diye konuştu.
DHA
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