Bitlis'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi

EMNİYET VE JANDARMA'DA OPERASYON TAZMİNATLARI YENİLENECEK Mİ? Emniyet personeli ve Jandarma personeline ödenmesi gereken operasyon tazminatı (terör tazminatı) en son 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yılda 2 kez (Ocak-Temmuz) memur zammı oranında kademeli şekilde arttırılarak ödendi. 2020 yılı Aralık ayı operasyon tazminatı, Ocak maaşıyla beraber son olarak ödenecek.