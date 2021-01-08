Bitlis'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi
Bitlis'te, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.
|08 Ocak 2021 11:20
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı Esenburun köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla dün itibarıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2021-12 Operasyonu" başlatıldı.
Operasyonda, Esenburun köyü kırsalında toprağa gömülmüş plastik bidonda 3 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş basma tip ateşleme anahtarlı el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Patlayıcı, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yerinde imha edildi.
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