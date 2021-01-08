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'İyi Parti'nin varlığı CHP sayesindedir' sözü Belediye Meclisi'ni karıştırdı

CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Meclisi'nde "İyi Parti'nin varlığı CHP sayesindedir" deyince ortalık karıştı.
 08 Ocak 2021 11:51
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Toplantıya, gündem dışı söz alan İyi Partili Meclis Üyesi Burak Kunt ve ona karşılık veren CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın karşılıklı sözleri damgasını vurdu.

İYİ PARTİ'NİN VARLIĞI CHP'NİN SAYESİNDEDİR"

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, "Bir şeyi hatırlatırım, İyi Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesindedir." sözlerine karşılık İyi Partili Kunt, "Başkanım, bu sözleri kameralar karşısında söylemek istediğinizden bir kez daha emin misiniz?" sorusunu yöneltti.

"İŞİNİZE BAKIN"

İyi Partili Burak Kunt'un İmar Komisyonu'ndaki üyeler tarafından toplantılara katılmasının istenmediğini iddia eden Gökhan, "Siz orada, adaba uymayan hareketlerde bulunduğunuz için arkadaşlarımız sizin katılmamanızı talep etmişler. O konu bitti. Arkadaşlarınız hep sizden şikayet etti. İmar müdürü de sizden şikayet etti. Çünkü siz borucu olarak ortalığı gerdiniz. Biz kimseyi kayırmadık, siz işinize bakın. Siz çok fazla polemik yapma becerisi olan genç bir arkadaşsınız. Herhalde siyasette ilerlemek istiyorsunuz. Bu konuyu artık kapatın. Sonunda bu üslubunuz sizi hep dışta bırakıyor. Devam edecek olursanız gene dışta kalırsınız. İmar komisyonu, plan, bütçe komisyonu ve bütün komisyonlarımız hep bir nizami içerisinde gider. Siz bozduğunuz için diğer İyi Partili arkadaşlarınızın da haklarınızı da yediniz." dedi.

"BEN SADECE DOĞRULARI SÖYLEDİM"

Bu iddialar üzerine cevap veren İyi Partili Kunt, "Lütfen, ben adabımı iyi bilirim. Ben, Çanakkale evladıyım. Evet şikayet ettiler ama kimse doğruları duymak istemiyor. Aynen öyle, ben borucu olarak esnaf arkadaşlarımın, Çanakkalelilerin hakkını savundum. Sayın Başkanım, birilerinin kayırılmamasını sağlayın. Biz bu nizamı hiç bozmadık Sayın Başkanım. O komisyonlardaki arkadaşlarımız lütfen çıkıp, konuşsunlar. Ben ne demişim, bir kişiye hakaret mi etmişim? Ben sadece doğruları söyledim. Ben, bu mecliste konuşmak istedim. Ama siz de bana 'adabı bozuyorsunuz' diyemezsiniz." diye konuştu.

"İTTİFAKI ZEDELEDİNİZ"

Karşılıklı diyaloğun tavan yaptığı anlarda Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Siz neye mal oldunuz biliyor musunuz şu anda? İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi ittifakını zedelediniz." diyerek Kunt'a tepki gösterdi.

Kunt ise; "Biraz önce, 'İyi Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından var olduğunu' söyleyen siz mi söylüyorsunuz bunu? Lütfen 5.5 milyon İyi Partiliye hakaret ediyorsunuz. Bu partiyi 5.5 milyon insan kurmuştur, ayıp ediyorsunuz." şeklinde cevap verdi.

"KENDİNİZE GELİN"

Sözlü tartışmaya dahil olan Emekli General CHP'li Meclis Üyesi Süleyman Canpolat'a da tepki gösteren Kunt, "Komutanım, siz kendinize gelin. Bu nasıl üslup? Askeriye mi burası? İstediğim gibi girerim, ben belediye meclis üyesiyim. Adabı ben mi aşıyorum, sizin belediye meclis üyeniz mi aşıyor? Ben asker falan değilim." şeklinde konuştu.

İYİ PARTİLİ ÜYELER 2'NCİ OTURUMA KATILMADI

Yaşanan gelişmelerin ardından İyi Partili meclis üyeleri, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a tepki olarak meclis toplantısının 2'nci oturumuna katılmadı.
İhlas Haber Ajansı
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