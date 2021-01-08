1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KKTC'de 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ilçesine bağlı Geçitkale bölgesinde aynı aileden 3 kişi evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
 08 Ocak 2021 11:52
+Aa- Yazdır
KKTC'de 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)14 yaşındaki bir çocuğun annesi ve babasını öldürerek, intihar ettiği iddia edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güne aile vahşetle uyandı. Geçitkale'de aile arasında çıkan tartışma 3 ölümle sonuçlandı.Olayla ilgili ilk bulgulara göre, 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu'nun annesi Bengü Çobanoğlu ile emekli astsubay olan babası İbrahim Çobanoğlu'nu vurarak intihar ettiği iddia edildi. Olayla ilgili olarak aile bireyinden Eralp Çobanoğlu'nun (18), Mağusa Polisi Müdürlüğü'nde sorgulandığı belirtildi. Cinayeti kimin işlediğiyle ilgili çok yönlü araştırma sürüyor. Polis cinayetle ilgili yaptığı incemelerde evin içerisinde 2 boş kovan bulduğu, olayda kullanılan tabancanın emare olarak alındığı ifade edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı
09 Ocak 2021 03:00		 Twitter, 'ABD aşıları güvenli değil' diyen İran liderinin paylaşımını sildi
09 Ocak 2021 02:21
Joe Biden'den kabine açıklaması
08 Ocak 2021 22:18		 Trump, Biden'in yemin törenine katılmayacak
08 Ocak 2021 19:03
İki ülke daha Moderna'nın aşısının kullanımına onay verdi
08 Ocak 2021 16:57		 BioNTech-Pfizer, 3 bin çalışanını gelecek hafta aşılayacak
08 Ocak 2021 16:23
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden serbest seçim hakkı kararı
08 Ocak 2021 12:59		 Biontech-Pifzer aşısı, Kovid-19'un yeni mutasyonuna karşı da etkili oldu
08 Ocak 2021 12:19
Goldman Sachs'tan TL tavsiyesi
08 Ocak 2021 09:29		 Trump görevden alınabilir
08 Ocak 2021 06:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
05:54 - İHH'dan başkentte görev başındaki polislere çorba ve çay ikramı03:00 - Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı02:28 - MİT'ten eleman alımı için ilan videosu02:24 - BioNTech, MS hastaları için aşı geliştiriyor02:21 - Twitter, 'ABD aşıları güvenli değil' diyen İran liderinin paylaşımını sildi02:14 - Başörtülü trafik personeli için düzenleme yapıldı
01:50 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik01:49 - Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik01:40 - Pazartesi günü, Trump'a karşı 2. azil süreci başlatılacak01:24 - Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı01:10 - 9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı00:10 - Karaman'ın incisi Ermenek
00:10 - 2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu00:04 - Bakaya iken öğretmen alımına başvuru yapabilir miyim?00:02 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:00 - 9 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları23:53 - DSÖ: Düşük ve orta gelirli ülkelerin çoğunun henüz aşı almadığına dair açık bir sorun var
23:12 - Kız yurdunun güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
Karaman'ın incisi Ermenek
Başörtülü trafik personeli için düzenleme yapıldı
Bakaya iken öğretmen alımına başvuru yapabilir miyim?
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik
Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı
9 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
05.01.2021 konyaspor vs galatasaray maçı 2
sözlüğü rafa koyamamak 1
nutku tutulmak 2
step 1
Ekmek yapmak 1
eski radyo 2
arka sokaklar 1
hikaye yazmak 1
07.01.2021 fenerbahce vs alanyaspor maçı 5
günün cümlesi 3
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Edirne Beğendik İnşaat 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam