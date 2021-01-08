Yunanistan'a kaçarken 6 FETÖ'cü yakalandı
|08 Ocak 2021 11:53
|+Aa- Yazdır
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, FETÖ üyeliği nedeniyle haklarındaki soruşturma devam eden 6 kişiyi yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan bilgilendirmeye göre, Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 6 kişilik grup tespit edildi.
Zanlılar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince sınır hattından kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerden 4'ü hakkında FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturma bulunduğu, bunlardan birinin meslekten ihraç edilmiş jandarma astsubay, birinin ise eski hakim olduğu belirlendi.
Hudut kartalları, İpsala ilçesine bağlı Subaşı Hudut Karakol sorumluluk sahasından yurt dışına kaçmaya çalışan ve FETÖ üyeliği nedeniyle haklarında soruşturma devam eden 2 kişiyi daha yakaladı. Şüphelilerden birinin eski polis olduğu saptandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Resulayn'da hain saldırı! 2 asker yaralandı
08 Ocak 2021 21:39
|Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski öğretmen tutuklandı
08 Ocak 2021 21:28
|Antalya'da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen 3 kişi yakalandı
08 Ocak 2021 19:40
|Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
08 Ocak 2021 17:59
|Kayseri patlamasının faili PKK'lı teröristten itiraf: Parti eşittir PKK
08 Ocak 2021 17:22
|MİT TIR'ları davasında müebbetle yargılanan sanık, tutuklandı
08 Ocak 2021 17:17
|Ankara'da yakalanan FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri tutuklandı
08 Ocak 2021 16:12
|Bakan Soylu: PKK'nın 320'den az elemanı kaldı
08 Ocak 2021 16:01
|Hrant Dink davasında bir tutuklama kararı daha
08 Ocak 2021 15:20
|Taciz atışı yapan 3 terörist etkisiz hale getirildi
08 Ocak 2021 15:18