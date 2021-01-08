Benzin istasyonunda pompacı alevler içinde kaldı
|08 Ocak 2021 12:27
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonundaki pompaların olduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında akaryakıt pompaları kullanılamaz hale geldi. İstasyonda çalışan 2 kişi alevler arasında kalarak yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, alev alan pompacı sağa sola koşuştururken, etrafındakiler tarafından söndürülmek isteniyor. Durumu gören bir başka iş yeri çalışanı ise yangın söndürme tüpüyle önce pompacıya, daha sonra da istasyonun yanan bölgesine müdahale ediyor.
Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
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