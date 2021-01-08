İklim Başmüzakerecisi, İstanbul'a kar için tarih verdi
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Gürpınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "15 Ocak'tan sonra Kar gelebilir İstanbul'a.." dedi.
|08 Ocak 2021 12:42
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Ocak ayının ilk yarısına gelmemize rağmen İstanbul'a hala kar yapmadı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Gürpınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "15 Ocak'tan sonra Kar gelebilir İstanbul'a.." dedi.
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