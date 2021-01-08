TDV, 253 cezaevine 11 bin 522 Kur'an-ı Kerim hediye etti
|08 Ocak 2021 15:00
|+Aa- Yazdır
Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini belirtti.
Kur'an'ı okuma, anlama ve yorumlama konusundaki çabaları desteklemek amacıyla 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte "Hediyem Kur'an Olsun Projesi"ni başlattıklarını hatırlatan Açık, proje kapsamında 1 milyon 519 bin 471 Kur'an-ı Kerim bağışı aldıklarını bildirdi.
- "80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim hediye etmiş olduk"
20 farklı evrensel ve yerel dilde Kur'an-ı Kerim meali basımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Açık, şunları kaydetti:
"Hayırseverlerimizin destekleriyle yurt içi ve yurt dışında toplam 80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim mushafı hediye etmiş olduk. Özellikle cezaevlerinde Kur'an-ı Kerim bulundurulmasını önemsiyoruz. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere din hizmetleri ve manevi danışmanlık faaliyetleri sunulması, toplumda suç işleme oranının azaltılması ve yeniden suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla yurt genelinde bulunan 253 ceza infaz kurumu kütüphanelerine 11 bin 522 Kur'an-Kerim hediye ettik. Bu kapsamda Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi Kütüphanemize 110 Kur'an-ı Kerim mushafı teslim ettik."
Törene Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol da katıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
09 Ocak 2021 02:28
|Başörtülü trafik personeli için düzenleme yapıldı
09 Ocak 2021 02:14
|2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
09 Ocak 2021 00:10
|Ters yönde giden otobüs sahibine 1339 lira ceza kesildi
08 Ocak 2021 22:43
|İki ilden yeni karantina haberleri geldi
08 Ocak 2021 21:51
|Kapının önüne çocuk ayakkabısı koyup kumar oynayanlara baskın
08 Ocak 2021 21:24
|Kısıtlama başladı... Altıncı kez uygulanıyor
08 Ocak 2021 21:08
|Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Bakanlık personeliyle ilgili önemli açıklamalar
08 Ocak 2021 17:33
|Vakıflar Genel Müdürlüğü kiracılarına 2021'de kira artışı yapılmayacak
08 Ocak 2021 17:25
|Esnafa kira ve gelir desteği başvuru süresi uzatıldı
08 Ocak 2021 17:15