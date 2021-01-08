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Kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldürdü

Antalya'da bir kadının, kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürüldü.
 08 Ocak 2021 13:31
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Antalya'da bir kadının, kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürüldü.

İddialara göre, servis şoförü Ramazan İ. (32), Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde, eşi M.İ. ile dün akşam saatlerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan İ. ellerine kelepçe taktığı eşini darbetti.

Sabah saatlerinde işe gidip geldikten sonra Ramazan İ, av tüfeğini koltuğun üzerine bıraktı. M.İ, bu sırada av tüfeğini alarak, Ramazan İ'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Ramazan İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay anında çiftin iki çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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