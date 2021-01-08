İki ilden yeni karantina haberleri geldi
Osmaniye ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı.
|08 Ocak 2021 21:51
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OSMANİYE
Osmaniye'de bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Sakarcılık köyünde 14 pozitif vaka ve bunlarla temaslı 9 kişi tespit edildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyde karantina uygulaması başlatıldı.
ADIYAMAN
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 46 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 46 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
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