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Ülke genelinde çamurlu yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde önümüzdeki günlerde 80 kilogram yağış beklenirken, ülke genelinde yoğun toz taşınmasıyla çamurlu yağış görülebileceği belirtildi.
 08 Ocak 2021 13:43
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Ülke genelinde çamurlu yağış bekleniyor

Uzmanların yaptığı açıklamalar, cumartesi, pazar ve salı günleri İstanbul'da yağış gerçekleşeceği yönünde oldu.

Yarın gerçekleşecek yağışların gök gürültülü-kuvvetli olması beklenirken bu yağışların, Marmara Bölgesi'nin tamamında görüleceği belirtildi. Kuvvetli yağışların etkisi ile Marmara'da yer yer su baskını riski bulunuyor.

LODOS ETKİLİ OLACAK

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen hava olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada lodosun etkili olacağını söyledi.

ÇAMUR YAĞABİLİR

Lodosun beraberinde çöl tozu taşıması beklendiğini belirten Çalışkan, "Özellikle pazar ve pazartesi ülke genelinde yoğun toz taşınması görülebilir."dedi. Bu taşınımla birlikte yağışların çamur şeklinde düşmesi bekleniyor.

''80 KG YAĞIŞ DÜŞECEK''

Çamurlu yağışlar öncesinde Trakya ve Çanakkale'de yağış görüleceğini belirten Dilek Çalışkan, ''Yağışlarla birlikte Marmara en az 80 kilogram yağış olabilir. 80 kilogram çok iyi bir yağış.'' dedi.

ADANA İÇİN 14 OCAK, KRİTİK TARİH

Akdeniz'in Adana bölümü ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışsız günler devam ediyor. Çalışkan, haftalardır kuraklıkla mücadele eden Adana için beklenen yağışların ayın 14'ünden sonra geleceğini söyledi. Hafta sonu Karadeniz ve Ege Bölgesi'nde de yağış bekleniyor. Yağışlar, sıcaklıkları bir miktar düşürecek.

İÇ ANADOLU'DA SICAKLIK REKORU KIRILABİLİR

Ancak beklenen yağışlarla birlikte lodosun da etkili olması bekleniyor. Lodosun etkisiyle hissedilen sıcaklıkların artacağını söyleyen Çalışkan,

''Sıcaklıklar ayın 13'üne kadar ortalamaların üzerinde seyredecek. Özellikle pazartesi ve salı günü batıdaki kentlerimizde 25 dereceleri görebiliriz. Bu koşullarla İç Anadolu sıcaklık rekoru bile kırabilir." açıklamasını yaptı.

SOĞUK HAVA, KAR GETİREBİLİR

Ancak, ayın 13 'ünden sonra Balkanlar'dan ülkeye, İstanbul üzerinden soğuk hava gireceğini belirten Çalışkan, ''Bu soğuk hava İç Anadolu Bölgesi'nde belirli bölgelere kar getirebilir.'' dedi. Çalışkan, soğuk havanın en az 1 hafta Türkiye'de kalacağını söyledi.
NTV
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