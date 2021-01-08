Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürü belli oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü İrfan İçöz'ün görevden ayrılmasının ardında bu göreve Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Adem Dinç atandı
|08 Ocak 2021 13:51
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Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü İrfan İçöz'ün görevden ayrılmasının ardında bu göreve Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Adem Dinç atandı.
ADEM DİNÇ PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ OLDU
Geçtiğimiz Mayıs ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Yardımcılığına atanan Adem Dinç, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atandı.
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