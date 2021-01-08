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Elektronik tebligatın sağladığı tasarruf 628 milyon lirayı geçti

Adalet Bakanlığınca uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla bugüne kadar 628 milyon 474 bin lira tasarruf sağlandı.
 08 Ocak 2021 14:11
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Elektronik tebligatın sağladığı tasarruf 628 milyon lirayı geçti

Adalet Bakanlığınca uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla bugüne kadar 628 milyon 474 bin lira tasarruf sağlandı.

Elektronik tebligat 2015'ten 2018 sonuna kadar isteğe bağlı olarak uygulandı. 1 Ocak 2019'dan itibaren ise tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, aralarında kamu kurumları, noterler, avukatlar ve bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesi zorunlu hale getirildi.

Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ise elektronik tebligatı, "talepleri halinde" kullanmaları öngörüldü. Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamaların kısa sürede tamamlanması amaçlandı.

Alınan bilgiye göre, uygulama kapsamında bugüne kadar 49 milyon 599 bin 889 tebligat elektronik ortamdan iletildi. Fiziki tebligat yerine maliyeti daha az olan elektronik tebligatla tasarrufa da geçildi. Elektronik tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 628 milyon 474 bin lira tasarruf sağlandı.

Öte yandan, tebligatların elektronik ortamdan gönderilmesiyle 1736 ton kağıt tasarrufu elde edildi, 29 bin 512 ağaç korundu.

- Elektronik tebligat süreci

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılırken oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor.

Elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderiliyor. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunuluyor.

Bu makam ve merciler, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak UETS'ye teslim ediyor. UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırıyor.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.
Anadolu Ajansı
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