Öğretmenlerin mazeret tayin başvuru süresi uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazeret tayin başvuru süresini 12 Ocak'a kadar zattı.
|08 Ocak 2021 14:21
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazeret tayin başvuru süresini 12 Ocak'a kadar zattı.
2021 Yarıyıl Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Döneminde Başvuruda Bulunacak Öğretmenlerin Dikkatine
2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Dönemi için ön başvuru süresi 12.01.2021 Salı günü saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır.
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