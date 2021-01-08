Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 6A hakkında açıklama
Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 6A'nın üretimi, mühendislik modeli ile uçuş modelinin entegrasyon faaliyetleri eş zamanlı olarak devam etmektedir."
|08 Ocak 2021 14:28
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Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 6A'nın üretimi, mühendislik modeli ile uçuş modelinin entegrasyon faaliyetleri eş zamanlı olarak devam etmektedir."
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