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KDK, salgın döneminde uzaktan eğitim ve sınav talebini haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu, yüz yüze eğitim ve sınav sürecini sürdüren üniversitenin uygulamasının hukuk ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna ulaştı
 08 Ocak 2021 14:25
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KDK, salgın döneminde uzaktan eğitim ve sınav talebini haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüz yüze eğitim ve sınava devam eden bir üniversiteye uzaktan eğitim ve sınav uygulamalarına geçilmesini tavsiye etti.

Uzaktan eğitim ve sınav uygulaması yapılmayan bir üniversitenin öğrencisi, KDK'ye başvurarak yüz yüze yürütülen dersler ve sınavlara katılmasının sağlık açısından riskli olduğunu, sağlık hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Üniversitenin yüz yüze eğitim ve sınav uygulamasının hukuk ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna ulaşan KDK, üniversiteye uzaktan eğitim ve sınav yapılması tavsiyesinde bulundu.

KDK'nin kararında, salgın döneminde dünya genelinde birçok üniversitenin eğitim ve sınavların uzaktan yapılmasını kararlaştırdığı hatırlatıldı.

Türkiye'de de çok sayıda üniversitede uzaktan eğitim ve güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarılarak "on-line sınav" gerçekleştirildiği ifade edilen kararda, ülke genelinde alınan tedbirlerden eğitim ve sınavların yüz yüze yapılmasının sağlık açısından tehlike oluşturmaya devam ettiğinin anlaşıldığı vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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