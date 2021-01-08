Erdoğan: Asiltürk ile ittifakı konuştuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi isimlerle art arda yaptığı görüşmelerin içeriğine ilişkin ilk kez bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde üst üste görüşmeler yapmaya başladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Beştepe'de kabul eden Erdoğan, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Erdoğan, son olarak Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile bir araya geldi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME: BİRLİK-BERABERLİĞİMİZİ TEYİT EDİYORUZ

Cuma namazının ardından soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin sorulması üzerine şunları söyledi;

"Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşme bildiğiniz gibi mutat. Ağırlıklı olarak ülkemizin dünyadaki ikili ilişkileri, terör mücadelelerini Sayın Bahçeli ile etraflıca görüşüyoruz. Kendisi de yapılan çalışmalara başarı temennilerini hep söylüyor. Analizler de yapıyoruz. Bundan sonra da neler yapabiliriz, aramızdaki Cumhur İttifakı'nın yarınlara devamı için birlik-beraberliğimizi teyit ediyoruz.

OĞUZHAN ASİLTÜRK İLE GÖRÜŞME: SEÇİM İTTİFAKI MI OLUR YA DA HER TÜRLÜ DESTEĞİ BİZİM YANIMIZDA OLMASI LAZIM

Sayın Asiltürk ile geçmişte beraber olduğum büyüğümdür. Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de ittifak meselesinde, seçim ittifakı mı olur ya da geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Bizim bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapacağım. Bundan sonraki süreçte de bu görüşmeler devam edecek."