Rize'nin Pisa Kuleleri yıkılmaya başlandı
|08 Ocak 2021 14:46
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Rize'nin Taşlıdere Mahallesi'nde zemininde gerçekleşen kaymadan ötürü eğilen ve içerisinde 142 daire, 24 dükkan barındıran 12 bina, Çevre ve Şehircilik Rize İl Müdürlüğü tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılmaya başlandı.
Rize'de kentsel dönüşümün Taşlıdere Mahallesi'nde bulunan yan yatan binalardan başladığını dile getiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş, "Taşlıdere Mahallesi'ndeki bu alan zeminsel etkenden dolayı 20-25 yıldır binalarımızda bir eğilme vardır. Rizeli vatandaşlarımız da bu binalara Pisa Kulesi ismini vermişti. Öncelikli olarak bu binalarımızın riskli yapı testlerini gerçekleştirdik
Vatandaşlarımıza tahliye için sürelerini verdik ve geldiğimiz noktada vatandaşlarımız ile uzlaşı içerisinde dün itibarıyla tahliyelerimizi tamamlayarak yıkım aşamasına geçtik. Vatandaşlara kira yardımları en kısa süre içerisinde bağlanacaktır. Vatandaşlarımızın rahatlaması sağlanacaktır. Devamında ise 21. yüzyıla yakışan bir yöresel mimari ile yeni yapılar vatandaşlarımızın beğenisine sunulacaktır" ifadelerini kullandı.
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