Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı
Van merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
|08 Ocak 2021 15:00
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten 15 kişiye yönelik Van merkezli Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edecektir."
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