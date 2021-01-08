1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şirket çalışanın gasp 'senaryosu': 350 bin TL çaldı

Çalıştığı şirketin 350 bin lirasını kuzenleriyle birlikte çalarak, gasp edildiğini öne süren şüpheli ve olayı planlayan iki kuzeni yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliye ev hapsi verildi
 08 Ocak 2021 15:03
+Aa- Yazdır
Şirket çalışanın gasp 'senaryosu': 350 bin TL çaldı

Pendik'te çalıştığı gayrimenkul şirketine ait 350 bin lirayı kuzenleriyle birlikte çaldığı belirlenen şüpheli ve 2 kuzenine sevk edildikleri adliyeden ev hapsi verildi.

Alınan bilgiye göre, Pendik'te bir gayrimenkul şirketinde çalışan Ü. A. 6 Ocak'ta şirkete ait 350 bin lira değerindeki çeki, bankadan bozdurduktan sonra yolda 2 şüpheli tarafından önünün kesildiğini, şüphelilerin aracın lastiğini kestiğini ve kendisini darbettikten sonra parayı gasbettiklerini öne sürerek durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olayın Çınardere Mahallesi'nde güvenlik kamerasının bulunmadığı noktada meydana geldiğini belirledi.

Çalışmalarını yürüten ekipler, olay yeri çevresindeki esnafların araçlarında bulunan araç kamera görüntülerini inceledi. Polis, olayın meydana geldiği sırada bir aracın araç içi kamerasına yansıyan görüntülerine ulaştı.

Görüntülerde olayın Ü. A'nın anlattığı gibi olmadığı görüldü. Görüntüde şüphelinin, iki kişiyle buluştuğu görülüyor.

Polis, Ü. A'yı ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı. Görüntüleri izleyen Ü. A. olayı 2 kuzeniyle birlikte planlayarak gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Ekipler, olaydan sonra Sakarya'ya kaçan M. A. ile Ş. A'yı gözaltına aldı. Şüpheli Ş. A'nın Kartal'daki evinde yapılan aramada 350 bin lira ele geçirildi. Polis, parayı gayrimenkul şirketine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliye ev hapsi verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eşine 'Bugün ikimiz de öleceğiz' deyip, cipi dinlenme tesisine sürdü
08 Ocak 2021 22:35		 Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf kurtarılamadı
08 Ocak 2021 22:12
Çanakkale'de taksi ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı
08 Ocak 2021 21:47		 Araç kullanırken pompalı tüfekle kendini vurdu
08 Ocak 2021 21:04
Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın kömür dağıtan görevlilerini dövdüler
08 Ocak 2021 20:31		 Yeliz Yeşilmen çocuklarının dadısı tarafından soyuldu
08 Ocak 2021 19:43
Belediye başkan yardımcısı, müteahhide bıçakla saldırdı iddiası
08 Ocak 2021 19:00		 Kavgayı yatıştırmaya giden muhtar vuruldu
08 Ocak 2021 18:43
Tutuklanan başkanın akrabaları gizli tanık olmakla suçladıkları kadını darp etti
08 Ocak 2021 18:30		 Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 4 kamu görevlisinin yargılanmasına başlandı
08 Ocak 2021 18:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı05:54 - İHH'dan başkentte görev başındaki polislere çorba ve çay ikramı03:00 - Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı02:28 - MİT'ten eleman alımı için ilan videosu02:24 - BioNTech, MS hastaları için aşı geliştiriyor02:21 - Twitter, 'ABD aşıları güvenli değil' diyen İran liderinin paylaşımını sildi
02:14 - Başörtülü trafik personeli için düzenleme yapıldı01:50 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik01:49 - Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik01:40 - Pazartesi günü, Trump'a karşı 2. azil süreci başlatılacak01:24 - Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı01:10 - 9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
00:10 - Karaman'ın incisi Ermenek00:10 - 2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu00:04 - Bakaya iken öğretmen alımına başvuru yapabilir miyim?00:02 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:00 - 9 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
23:53 - DSÖ: Düşük ve orta gelirli ülkelerin çoğunun henüz aşı almadığına dair açık bir sorun var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
Karaman'ın incisi Ermenek
Başörtülü trafik personeli için düzenleme yapıldı
Bakaya iken öğretmen alımına başvuru yapabilir miyim?
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik
Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı
Pazartesi günü, Trump'a karşı 2. azil süreci başlatılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hikaye yazmak 1
sucuk 5
siyah poşet 3
538 liradan altın alan insan 7
Ziya Abay 2
bulaşıkları çamaşır suyu adlı kimyasal ile yıkamak 3
evrenin genişlemesi 3
nutku tutulmak 2
kış lastiği 5
Sobaya bir şey atıp yanışını izlemek 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam