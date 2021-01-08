Bakanlıktan müzik sektörüne destek: 24 bin 522 kişi yararlanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, korona virüs salgını sebebiyle zor günler geçiren müzik sektörü çalışanlarına destek yardımı yapılacağını açıkladı. 24 bin 522 kişi, üç ay boyunca bin lira yardım desteği alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, salgın döneminde mağdur olan ve gelir kaybına uğrayan müzik sektörü çalışanlarına destek olmak amacıyla bir destek programı başlattı. Bakanlığa bağlı Yunus Emre Enstitüsü, müzik sektöründe faaliyet gösteren 6 büyük sivil toplum kuruluşu ve 3 müzik meslek birliğinin iş birliğiyle yürüttüğü destek programının son aşamasına geldi. 16 Aralık 2020 tarihinde başlayan ve 25 Aralık 2020 tarihinde sona eren başvuru süresince toplam 29 bin 679 başvuru yapıldı. İlgili sivil toplum kuruluşlarının ve meslek birliklerinin yoğun çalışması neticesinde başvurular titizlikle incelenerek, toplam 24 bin 522 başvuru sahibine destek verilmesi kararlaştırıldı. Başvurusu onaylanan 24 bin 522 kişi 3 ay boyunca her ay bin lira tutarında destek alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu destek programının yanı sıra yine Bakanlık kaynaklarından karşılanmak üzere Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) üyelerine yönelik de ayrı ayrı destek programları geliştirdi. MESAM'ın programına 2 bin 559, MSG'nin programına 3 bin 28 ve MÜYORBİR'in programına da 635 olmak üzere toplam 6 bin 222 üye katılım gösterdi. Toplam 30 bin 744 müzisyen ve sektör emekçisine ulaşacak destek ödemelerinin ilk dilimi ocak ayı içerisinde tamamlanacak.