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Taciz atışı yapan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
 08 Ocak 2021 15:18
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Taciz atışı yapan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde olduğu gibi Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı ve sızma girişimlerine de izin vermeyeceğiz. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı
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