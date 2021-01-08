MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 4. faz başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu hafta 47 bin tablet bilgisayarın dağıtımının gerçekleştirileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle dağıtılan 150 bin tablet bilgisayara ilave olarak tamamı Bakanlık tarafından tedarik edilen 500 bin tabletin dağıtımında, 4. faz başladı.

Tabletler, kontrollerin ardından illere gönderiliyor. Geçen hafta gerçekleştirilen 66 bin cihazlık dağıtımın ardından, 4. fazda 47 bin tablet bilgisayar daha öğrencilerle buluşturuluyor.

4. fazla, 500 bin tabletin 313 bin 500'ü sahiplerine ulaşmış olacak. Haftalık gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.

- "Öncelikli gereksinimi olan öğrencilere ulaşıldı"

Bakan Selçuk, 4. faz dağıtımda tablet bilgisayarların gönderildiği 26 ilin yöneticisiyle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda bir konuşma yapan Selçuk, 9 ile cihazların ulaştığını, 17 kente de sevkiyatın devam ettiğini belirtti.

Tabletlerin, 10 Ocak Pazar günü tüm illere ulaşmasının planlandığını ifade eden Selçuk, öncelikli hedeflerinin "Eğitimde Fırsat Adaleti" olduğunun altını çizdi.

Dağıtım stratejisi çerçevesinde öncelikli gereksinimi olan öğrencilere, resmi veriler üzerinden ulaşıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarda öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti de var. İl yöneticilerimiz tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim edecek. Her hafta yeni cihazlarıyla ders başı yapan öğrencilerimizin sayısı artıyor. Bu hafta 47 bin tablet bilgisayarın dağıtımını gerçekleştiriyoruz.

Çocuklarımızın eğitime erişimi konusunda bizlere destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Erişim problemi yaşayan çocuğumuz kalmayana kadar bu konuda hep birlikte kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz."

Selçuk, ailelerin ya da öğrencilerin tablet bilgisayar için herhangi başvuruda bulunmasının gerekmediğini, ailenin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda hazırlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde "fırsat adaleti" hassasiyetiyle tabletlerin öğrencilere ulaştırıldığını hatırlattı.