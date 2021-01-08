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İki ülke daha Moderna'nın aşısının kullanımına onay verdi

Fransa ve İngiltere, ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygın kullanımını onayladı.
 08 Ocak 2021 16:57
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İki ülke daha Moderna'nın aşısının kullanımına onay verdi

Fransa, ABD'li ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

Fransa Yüksek Sağlık Kurumundan yapılan açıklamada, söz konusu aşının kullanımına onay verildiği, aşının Kovid-19'a karşı etkili olduğu ve 18 yaş ve üzeri kişilere uygulanabileceği belirtildi.

Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, ülkede kullanımına izin verilen ikinci aşı oldu. Ülkede daha önce Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısı onaylanmıştı.

Öte yandan İngiltere, ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygın kullanımını onayladı.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, aşı adayının yaygın kullanım için güvenli olduğu bildirildi.

Böylece Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı ülkede yaygın kullanımına izin verilen üçüncü aşı oldu. Ülkede daha önce Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşıları onaylanmıştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MHRA İcra Kurulu Başkanı Dr. June Raine, "Bugün onaylanan aşı, halka ve sağlık sektörüne cesaret verici nitelikte. Mevcut tüm verilerin kapsamlı bir değerlendirilmesinin ardından yaygın kullanımı için onaylanmış üçüncü Kovid-19 aşısına sahip olmak ulaşılması gereken önemli bir hedefti. Kurumun bunu gerçeğe dönüştürmesine yardımcı olmasından gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Raine, MHRA'nın kullanılmaya başlandıktan sonra tüm Kovid-19 aşılarının yan etkilerini kontrol ettiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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