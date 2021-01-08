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Bakan Soylu: PKK'nın 320'den az elemanı kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Terörle mücadele, tarihinin en güçlü dönemindedir. Terör örgütü PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz."
 08 Ocak 2021 16:01
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Bakan Soylu: PKK'nın 320'den az elemanı kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelede tarihinin en güçlü döneminde olduğunu belirterek, "PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz." dedi.

Soylu, Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu, konuşmasında, Türkiye'nin güvenlik başlıklarını bir zincirin halkalarına benzetti.

Bu zincirin, en zayıf halkası kadar sağlam olduğuna dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin güvenlik başlıklarını bir zincir olarak tarif edersek, bu zincirin en önemli halkalarından biri olan terörle mücadele, tarihin en güçlü dönemindedir. PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz. Onlar da mağaraya sıkıştı. Katılanın 5 katını ikna edip dağdan indiriyoruz. Yurt dışı yatırımcıları da içerideki desteğini hemen hemen çekmiş durumda. Suriye ve Irak'ta da nereye kadar devam edecekleri meçhuldür."

Trafik meselesinin de güvenlik zincirinin bir diğer halkası olduğunu dile getiren Soylu, bu konuda da Türkiye'nin tarihte olmadığı kadar başarılı bir dönem yaşadığını söyledi.

Birleşmiş Milletlerin trafikteki can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefini tutturan iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu anlatan Soylu, bu başarıda bölünmüş yollar, otoyollar, havalimanı yatırımları, acil müdahale ve eğitimin büyük rol oynadığını ifade etti.

Soylu, trafik kazası sonucu can kayıplarında 2011 yılında Dünya Sağlık Örgütünün Türkiye ile ilgili yayımladığı rakamın yüz binde 13,4 olduğuna dikkat çekerek, "Şimdi geldiğimiz rakam ise yüz binde 5,9'dur. Hedefimiz, AB ortalaması olan yüz binde 5'tir, ikinci hedefimiz yüz binde 3,9 olan Almanya'dır, üçüncü hedefimiz de yüz binde 2,8 olan İngiltere'dir." dedi.

Asayiş, uyuşturucu, göç yönetiminde de geçmiş dönemlere kıyasla önemli bir kapasite ürettiklerine işaret eden Soylu, "Bu zincirin tüm halkalarını, gelişigüzel politikalarla, geçici tedbirlerle değil stratejik bir akılla, bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, ürettiği stratejilerle ve 21. yüzyılın başından beri ortaya koyduğumuz öz güvenle, yerli ve milli kalkınma anlayışımızla güçlendirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, İzmir'deki hırsızlık rakamlarının 2016-2017'de günde 22-23 iken bugün 4-5'e indiğini, bunun daha da düşeceğini belirtti.

- "Çok ciddi yatırım yaptık"

Güvenlik zincirinde önemli bir halka daha olduğunu 1999 depremiyle hatırladıklarını dile getiren Soylu, o tarihe kadar deprem farkındalığı, afet refleksi, deprem politikaları, stratejisi ve kurumlarının bulunmadığını kaydetti.

Bakan Soylu, 1999 depremine ilişkin yaşadıklarını anlatarak, deprem travmasını atlatmanın herkes için zor olduğunu dile getirdi.

Kentsel yenileme konusunda zaman zaman siyasal jargonların kullanıldığını ancak deprem konusunda siyaset yapılmaması gerektiğini vurgulayan Soylu, bu konuda geleceğe kötü bir miras bırakmak istemediklerini, 1999 depreminden bu yana, meselede önemli bir mesafe katedildiğini belirtti.

- "Türkiye Acil Müdahale Planı'nı oluşturduk"

Avrupa'nın ikinci büyük gözlem istasyon ağının Türkiye'de olduğunu ifade eden Soylu, AFAD eliyle afetlere müdahale ve afet stratejisinin yönetimi anlamında çok ciddi kapasite ürettiklerini söyledi.

Soylu, 27 lojistik, 55 destek deposu, teknik ekipman ve yetişmiş personelle acil müdahalede Türkiye'nin dünya ölçeğinde bir güce sahip olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Acil Müdahale Planı'nı oluşturduk ve ilk uyguladığımız yerlerden biri Elazığ'dır, Van'da da İzmir'de de adımlar atıldı. Bize çok ciddi altyapı ve alacağımız tedbirler konusunda veri oluşturdu. Sahada başarıyla uyguluyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, artık deprem olduğunda enkaz kaldırmaya koşan bir ülke değil afet sürecini, öncesi ve sonrasıyla yönetmeye odaklanmış bir ülkedir." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Hem acil müdahale planlarımızı yapıyoruz hem kurumlar arası koordinasyonu sağlıyoruz, bir yandan da yapı stokunu sağlamlaştırmaya çalışıyoruz ki kimse lütfen küçümsemesin, burada da çok önemli adımlar attık. Okullarımızda, kamu binalarımızda ciddi iyileştirmeler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Afet sonrası iyileştirme stratejilerimizi oluşturuyoruz. Bunun da en güncel örneği Elazığ'da gerçekleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle 20 bin konut yapılıyor, 3 bin tanesinin anahtar teslimi yapıldı, taşınmalar başladı."

Afet öncesi hazırlık, risk azaltma, eğitim gibi stratejileri hayata geçirerek afetten zarar görmeyen bir ülke hedefine ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Soylu, afetlere karşı topyekun bir refleks oluşturmaya çabaladıklarını ifade etti.

Afet yönetiminde geçen yılın temasının "Afetlere Hazırlık Yılı" olduğunu, bu yıl ise temayı "Afet Eğitim Yılı" olarak belirlediklerini anlatan Soylu, "Türkiye Afet Risk Azaltma Planı çerçevesindeki İl Afet Risk Azaltma planlarımızı da oluşturmaya ve uygulamaya devam ediyoruz. İl bazında yapmaya başladığımız bu planlar, illerimizin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Bakan Soylu, planların ilkini Kahramanmaraş'ta bitirdiklerini, bunun da önemli bir başlangıç olduğunu, sonrasında Sivas, Adana, Afyonkarahisar, Samsun, Tekirdağ, Rize ile birlikte toplam 7 ilde İl Afet Risk Azaltma planlarını tamamladıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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