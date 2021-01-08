Meteoroloji'den soğuk ve yağışlı hava uyarısı
|08 Ocak 2021 16:17
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Hafta sonu ılık ve yağışlı, önümüzdeki hafta ortasında soğuk ve yağışlı sistemler geliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Ülkemiz yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek.
Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde görülecek olan yağışların, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey ve batı bölgelerde görülecek yağışlarla birlikte kuzeybatı bölgelerde biraz azalacağı ancak ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
''ÇARŞAMBADAN İTİBAREN SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK''
Pazartesi ve Salı günleri ise ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı, ancak önümüzdeki hafta ortasında (Çarşamba) batıdan başlayarak hızla düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.
Yarından itibaren kuzey ve batı bölgelerde yağmur ve sağanak yağış şeklinde görülecek olan yağışların, Çarşamba gününden itibaren yurdumuzu etkileyecek olan Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte ülke geneline yayılacağı ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor''
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