Belediyede çalışacak şoför ve operatörler kura ile belirlendi
|08 Ocak 2021 16:29
|+Aa- Yazdır
Van Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilecek 65 otobüs ve kamyon şoförü ile 5 iş makinesi operatörü kura ile belirlendi.
Belediye ihale salonunda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde bir konuşma yapan Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, şeffaflık kaideleri içerisinde 11- 15 Aralık 2020'de ilan ettikleri şartlar kapsamında mail üzerinde başvuruları alınan kişiler arasında değerlendirme yapıldığını söyledi.
Başvuruların komisyon üyelerince dikkatlice incelendiğini belirten Özvan, şunları kaydetti:
"Olası gözden kaçırılmalara müsaade etmemek adına da yine şeffaflık ilkesi çerçevesinde başvuran vatandaşlarımıza 1 ve 5 Ocak tarihleri arasında 5 günlük itiraz süresi verilmiştir. Yapılan itirazlarda yine bizim gözümüzden kaçan unsurlar varsa bunlar değerlendirilmiş ve 65 otobüs şoförü için kuraya katılma şartını sağlayan 607 kişi, 5 iş makinesi operatörümüz için de 73 kişi belirlenmiştir. Van birinci noterimiz huzurunda çekilişimizi gerçekleşiyoruz."
Kura çekimiyle belirlenen 70 kişinin gelecek günlerde işbaşı yapacağı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Dünya'nın nazar boncuğu' Meke Gölü, haritadan silinme noktasında
08 Ocak 2021 22:07
|Şırnak'ta polisler anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi
08 Ocak 2021 20:17
|Kısıtlama öncesi inanılmaz kalabalık: İçeride nefes alamıyoruz!
08 Ocak 2021 17:33
|İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan iki baraj daha kurudu
08 Ocak 2021 16:05
|7 milyon lira harcanan yatırım için Danıştay kararı bekleniyor
07 Ocak 2021 21:57
|Günpınar Şelalesi'nde sis ve kırağı güzelliği
07 Ocak 2021 21:09
|Sümela Manastırı yeni turizm sezonuna hazırlanıyor
07 Ocak 2021 19:37
|Ağrı Dağı Milli Parkı kış güzelliğiyle göz kamaştırıyor
07 Ocak 2021 19:09
|Menemen'de başkanvekilliği seçiminde kura ile seçim iptal edildi
07 Ocak 2021 18:40
|'Taşkın riski altında olan binaların yıkımını 3 ay içerisinde tamamlıyoruz'
07 Ocak 2021 18:30