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Bakan Pakdemirli: Türkiye son 18 yılda prangalarını kırdı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye son 18 yılda prangalarını kırdı. Bugün sıçrama ve fark atma zamanı. Zaman zaman problemler yaşayabiliriz ama genel perspektife baktığımız zaman önemli bir sıkıntı yok"
 08 Ocak 2021 17:05
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Bakan Pakdemirli: Türkiye son 18 yılda prangalarını kırdı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye son 18 yılda prangalarını kırdı. Bugün sıçrama ve fark atma zamanı. Zaman zaman problemler yaşayabiliriz ama genel perspektife baktığımız zaman önemli bir sıkıntı yok." dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis salonunda düzenlenen "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projeleri ve Sektörel Konular" adlı toplantıda konuşan Pakdemirli, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-18) salgını sürecinde başarılı bir sınav verdiğini söyledi.

Salgın sürecinde 100'ün üzerinde tedbir aldıklarını anlatan Pakdemirli, bunların sadece marketlerle sınırlı olmadığını, tüm üretim hattını kapsadığını kaydetti.

Salgının devam ettiğine işaret eden Pakdemirli, "Şu anda da bir belirsizlik mevcut ama iyi senaryolar bize mart ve nisandan sonra biraz daha rahatlama olacağını gösteriyor. Biz tabi her zaman kötünün en kötüsüne göre hesap yapıyoruz. İyi çıktığı zaman seviniyoruz. Salgın sonrası yeni normallere geçilecek bir dünya olacak. O nedenle gıdanın güvenliği son derece önemli." diye konuştu.

Türkiye'nin tarımda "net ihracatçı" bir ülke olduğunu aktaran Pakdemirli, son yıllarda Bakanlık olarak üreticilere önemli destekler verdiklerini dile getirdi.

Bu yıl 24 milyar lira destekleme yapacaklarına değinen Pakdemirli, "Tarımsal Gayri Safi Milli Hasılamız neredeyse 280 milyar liraya vardı. Bu yıl da bu konuda önemli bir rekor kıracağımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

- "Türkiye çok dinamik bir ülke"

Hayvansal ürünler ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını hatırlatan Pakdemirli, orman varlığında da 46. sıradan 27. sıraya gelindiğini vurguladı.

Kırsal kalkınmaya da önem verdiklerinin altını çizen Pakdemirli, son 2,5 yılda bu alanda hazırlanan 35 bin projeye 3,3 milyar lira destek verdiklerini, 104 bin yeni istihdama katkı sağladıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, İzmir'in tarımsal ihracatta ikinci sırada yer aldığını hatırlattı.

Sebze üretiminin yüzde 6'sının, meyve üretiminin de yüzde 3'ünün İzmir'den yapıldığına değinen Pakdemirli, son 18 yılda kentteki üreticilere 17 milyar liranın üzerinde destek verdiklerini söyledi.

İzmir'e, tarıma dayalı organize sanayi bölgesi yapımı konusunda söz verdiklerini anımsatan Pakdemirli, "Bunlarla ilgili de özellikle 2021 yılında hızlı bir şeklide netice almak için ticaret odamızla bizim kurumlarımız gayret sarf ediyor. Türkiye, tarım ve ormanda lider olma yolunda ilerliyor. Türkiye son 18 yılda prangalarını kırdı. Bugün sıçrama ve fark atma zamanı. Zaman zaman problemler yaşayabiliriz ama genel perspektife baktığımız zaman önemli bir sıkıntı yok. Türkiye çok dinamik bir ülke. Potansiyelimiz çok yüksek. " değerlendirmesinde bulundu.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde pek çok işi tamamladıklarını söyledi.

Dikili'de kurulacak OSB için altyapı projeleri hazırlıklarına başladıklarını vurgulayan Özgener, "Hedefimiz Bakanlığımıza yük getirmeden, kredi talep etmeden altyapı çalışmalarını kendi bütçemizle tamamlamak. Dikili Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile ilgili 2021 yılının ikinci yarısında altyapı inşaatlarına başlamayı ve 2023 yılı sonunda sera ve sanayi parsellerini sahiplerine teslim etmeyi diliyoruz. Amacımız, Avrupa ve ülkemizin en büyük, topraksız, tam otomasyonlu, modern, ısıtma için jeotermal ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan sera ve tarımsal sanayi kümelenmesini oluşturmak." dedi.

Programa, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, iş dünyasının temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı
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