Eski bir vaha Ihlara Vadisi

İç Anadolu Bölgesi'nde yıllardır en çok ziyaret edilen noktalardan biri olan Ihlara Vadisi bugünde bu büyüsünü korumaya devam ediyor. Kapadokya'dan sonra bölgenin en çok ziyaretçi akını Ihlara Vadisi'ne oluyor. Aksaray ilinin Ihlara Köyü'ne bağlı olan bu güzel doğa harikası dört mevsim sizleri misafir etmek için beklese de ziyaret için en güzel zamanı ilkbahar ve yaz olduğunu söylemeliyiz. Ihlara Vadisi'ne gitmeden önce bu yazıyı okuduğunuzda verimli bir gezi için gerekli olan tüm bilgilere sahip olacaksınız.

IHLARA VADİSİ NASIL BİR YER?

Ihlara Vadisi giriş ücreti biletli olarak 45 lira olup, Müzekart ile de ücretsiz giriş yapabilirsiniz. Ihlara Vadisi için, kanyon oluşumlu bir vadi içinde akan nehrin çevresini güzelleştirmesiyle oluşmuş ve çevresindeki ağaçsız bozkıra inat yemyeşil olmuş bir vaha demek onu sizler için biraz daha canlandırması kolay hale getirebilir. Melendiz çayı binlerce yıl içerisinde çevresine oranla daha fazla eriyen taşların bulunduğu araziyi delerek çevresinden metrelerce aşağıya kadar indirmiş. Bu sayede suyun çevresinde olan yaşam döngüsü sürekli günlük rüzgarlardan ve iklimin sertliğinden korunarak kendine özel bir mikroklima alanı yaratmış.

Siyah ile beyaz gibi ayrılan bu topraklarda su ve çevresi çevresinden izole yemyeşil hayata dönüşmüş. Nehrin aktığı yol boyunca gizli bir yaşam buralarda hüküm sürmüş. Öyleki bu eriyen kalkerli taşlar birçok insana ev dahi olmuş. Uzun yıllar dinlerini gizli bir şekilde yaşamış olan Hıristiyanlar birçok yeraltı şehri gibi buralarda da kendine yaşam alanları inşa etmiş. Dışarıdan bakıldığında nehrin yardığı bir vadi olarak görünen fakat içinde bir yaşam olan bu masalsı yerin büyüsünü gidene kadar anlayamayacağınızı tahmin ediyoruz.

IHLARA VADİSİ GİRİŞLERİ

Ihlara Vadisi'nin temel olarak 4 adet girişi bulunmakta. Bunlardan ilki Ihlara Vadisi Milli Parkı Açıkhava Müzesi ana girişi, ikincisi Belisırma Köyü Milli Park girişi. Parkurun diğer girişleri ise Ilısu Beldesi ve Selime Beldesi olarak belirtilmiş. Parkur boyunca ise işaretli olarak 25 nokta belirlenmiş durumda. Günübirlik bir yürüyüş için herhangi bir giriş yapabilirsiniz. Yürüyüşlü geziler için şu bilgiyi vermemiz gerekiyor. Bu üç giriş vadinin başı sonu ve ortası olmakta. Ana giriş ve Belisırma girişi ise sizler için en iyisi olacaktır. Eğer ki bu noktalara kendi aracınızla ulaşırsanız, aracınızı bıraktığınız yere geri dönmek için aynı parkuru geri yürümenize veya çıkış yaptığınız yerden taksi ile geri dönmeniz gerekecektir. Taksi imkanları ise her iki noktada da mevcut.

Parkurların birbirine olan mesafeleri ise şöyle;

- Selime-Belisırma 7 km,

- Belisırma-Ihlara Ana Giriş 3.5 km,

- Ihlara Ana Giriş - Ihlara Beldesi 4 km,

- Ihlara Beldesi - Ilısu Beldesi 4 km .

IHLARA VADİSİNDEKİ TARİHİ NOKTALAR

Ihlara Vadisi boyunca görülmesi gereken yerler yaklaşık 25 adet olsa da bu yerleşimler ve tarihi noktalardan vadi boyunca yüzlerce bulunuyor. Bir çoğunun adı dahi yok bazılarının ise yapısı tahrip olmuş. Vadi boyunca karşınıza gelecek olan bazı önemli noktalar ise sırasıyla şöyle;

- Bezirhane

- Kokar Kilisesi

- Pürenliseki Kilisesi

- Eğritaş Kilisesi

- Kara Kale Kilisesi

- Daniel Pantonassa Kilisesi

- Sümbüllü Kilise

- Yılanlı Kilise

- Kırkdamaltı Kilisesi

- Aziz George Kilisesi

- Bahattin Samanlığı Kilisesi

- Direkli Kilise

- Ala Kilise

- Kaya Camii

- Selime Katedrali

- Meryem Kilisesi

IHLARA VADİSİNDEKİ İMKANLAR

Ihlara Vadisi boyunca doğal alanları bozmayacak şekilde birçok noktada gelen misafirleri rahat ettirmek üzere tesisler inşa edilmiş. Her 2 km kadar mesafede bir tuvalet veya işletme bulabileceğiniz bir düzen ile birçok hizmet verilmeye çalışılmış. Böylelikle parkur boyunca yürürken yanınıza cüzdanınız dışında hiçbir şey almadan rahat bir şekilde gezinizi yapabiliyorsunuz. En çok yürünen Belisırma - Ihlara Ana Giriş arasındaki parkurda bir de çay bahçesi bulunuyor. Dinlenmek için harika bir nokta olduğunu söyleyebiliriz.

Eğer yolunuz Belisırma köyüne düşecekse burada da Melendiz üzerine yapılmış, birbirinden izole olarak düzenlenmiş çadır tipi ahşap yeme içme alanları bulunuyor. Belisırmada bu tip birçok işletme yapılmış. Bölgeye gelen turistler yeme içme işleri için özellikle Belisırma'ya gelmekte ve gün içerisindeki öğünlerini burada almakta. Burada bulunan restoranlardaki yemekler ise ağırlıklı olarak et ve balık üzerine hizmet vermekte. Ayrıca sabah misafirleri için kahvaltı hizmeti de yöresel doğal ürünler ile zengin bir şekilde verilmekte.

Ihlara vadisinin tüm girişlerinde gruplar için servis ve taksi imkanı bulunuyor. Ayrıca oteliniz veya bölgedeki tur firmaları ile de bölgeyi ziyaret edebilir, parkurların bir ucuna bırakılıp diğer ucundan alınabilirsiniz.

Parkur boyunca sık sık çöp kutuları ve belirli aralıklarla dinlenme bankları bulunuyor. Vadi boyunca yürürken bazı noktalarda şebeke problemi de yaşayabilirsiniz.

IHLARA VADİSİ ÇEVRESİNDE KONAKLAMA

Ihlara bölgesindeki konaklama alternatiflerinin büyük çoğunluğu vadiye yaklaşık 15 km mesafede bulunan Güzelyurt ilçesinde bulunmakta. Buna ek olarak Ihlara Beldesinde ve Belisırma Köyü'nde de birkaç butik otel bulunmakta. Bölgede yapılacak geziler tam bir gün boyunca sürebileceği için tatil planınıza bir günlük Ihlara konaklaması ekleyebilir gün içindeki yorgunluğunuzu bu bölgede de geçirebilirsiniz. Bölgede otellerin sezona göre fiyatları değişse de ortalama gecelik fiyat 250-600 lira arasında bulunuyor.

IHLARA VADİSİ ÇEVRESİNDEKİ NOKTALAR

Ihlara Vadisi, Kapadokya bölgesinin neredeyse tam ortasında kalmakta fakat yol üzeri bir nokta olmadığı için özellikle bölgeye gitmeniz gerekiyor. Eğr bölgede bir tur planlıyorsanız çevresindeki diğer turistik noktaları da sizlerle paylaşmak istedik. Ihlara Vadisi'nin diğer tursitik noktalar şu mesafelerde yer alıyor;

- Kızılkilise 20 km

- Derinkuyu Yeraltı Şehri 55 km

- Gümüşler Manastırı(Niğde) 95 km

- Sultan Sazlığı Milli Parkı(Kayseri) 102 km

- Kapadokya Bölgesi (Nevşehir) 85 km

- Tuz Gölü( Ankara-Aksaray) 100 km

- Gümüşler Manastırı (Niğde)

IHLARA VADİSİNE NASIL GİDİLİR?

Ihlara Vadisini görmek isteyenler için buraya geliş alternatifi olarak havayolu ve karayolu mevcut. Aksaray ilinde havalimanı bulunmasa da Nevşehir Havalimanı Ihlara'ya yalnızca 70 km mesafede bulunuyor. Eğer başka bir havayolu alternatifi düşünürseniz de en yakın diğer havalimanı Kayseri'de olup Ihlara'ya 150 km mesafede bulunmaktadır. Karayolu ile Ihlara'ya gelmek isteyenler için ise bazı merkezler vadiye şu mesafelerde bulunmakta;

- Aksaray 37 km

- Nevşehir 85 km

- Kayseri 150 km

- Niğde 56 km

- Adana 265 km

- Ankara 275 km

- Konya 200 km

- İstanbul 720 km

- İzmir 730 km

- Diyarbakır 780 km