Vakıflar Genel Müdürlüğü kiracılarına 2021'de kira artışı yapılmayacak
|08 Ocak 2021 17:25
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, kiracılarına 2021'de kira artışı yapmayacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 30 Aralık 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili maddesi gereğince mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazlara 2021'de kira artış yapılmaması yönünde karar alındığı hatırlatıldı.
Küresel sorun olan Kovid-19 salgınında Genel Müdürlük olarak ellerini taşın altına koyduklarını belirten Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, "Pandemi dolayısıyla 2020 tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zorlu bir süreç olarak geçti. Buna bağlı olarak 2021'de Vakıf kiracılarımıza destek niteliğinde bu seneki kira artışlarını iptal ettik. Milletimiz ile birlikte bu sürecinde üstesinden gelmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.
- Yapılandırma başvurularında süre uzatıldı
Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bir diğer uygulamaları olan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddelerinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin şubat ayı sonuna kadar, ödeme tarihlerinin ise bir ay süreyle uzatıldığının bölge müdürlüklerine bildirildiğini kaydetti.
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