Hasta sayısı 1300'ün altına indi
Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 94 oldu, 9 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi.
|08 Ocak 2021 19:06
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 08 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 94 oldu, 9 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız.' ifadelerini kullandı.
9 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
09 Ocak 2021 06:30
|İHH'dan başkentte görev başındaki polislere çorba ve çay ikramı
09 Ocak 2021 05:54
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
09 Ocak 2021 00:02
|Kız yurdunun güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu
08 Ocak 2021 23:12
|10 günlük yasak sonrası 1 günde sattıklarını 2 saatte tükettiler
08 Ocak 2021 22:57
|Bakan Soylu, şehit öğretmen Aybüke'nin ailesiyle görüştü
08 Ocak 2021 22:26
|Ateş Kara: Aşının dozunu azaltmak mümkün değil
08 Ocak 2021 22:22
|63 yaşındaki doktor koronavirüse yenildi
08 Ocak 2021 21:20
|Meteoroloji uyardı! İstanbul'a beklenen yağış geliyor
08 Ocak 2021 20:36
|Bakan Koca, dört büyük ildeki vaka düşüş oranını açıkladı
08 Ocak 2021 17:57