Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Bakanlık personeliyle ilgili önemli açıklamalar
|08 Ocak 2021 17:33
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 6 Ocak 2021 tarihinde, bazı ceza infaz kurumu müdürleriyle online video konferans toplantısı yaptı.
Memurlar.net'in ulaştığı bilgilere göre, Bakan Gül'ün toplantıda,
1- Önümüzdeki dönemde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılacağını,
2- Ceza İnfaz Kurumlarında sözleşmeli olarak görev yapmakta olan personelin kadroya geçmesi yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığıyla görüşmelerde sona gelindiğini,
3- Ceza infaz kurumlarında görevli personelin haklarının iyileştirilmesi yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığıyla görüşmelerin sürdürüldüğü ve 2021 yılında bazı düzenlemelerin yapılabileceğini,
ifade ettiği belirtiliyor.
Bakan Abdulhamit Gül'ün, Ocak ayı içinde sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımını duyuracaklarını ifade ettiği bilgisi dün kamuoyuyla paylaşılmıştı. Tıklayınız.
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