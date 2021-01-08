Bakan Koca, dört büyük ildeki vaka düşüş oranını açıkladı
|08 Ocak 2021 17:57
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da ise yüzde 60'a yakın düşüş olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa valileri ve il sağlık müdürleriyle ayrı ayrı görüştüğünü belirtti.
Görüşmede, salgınla ilgili durum değerlendirmesi yaptıklarını ve aşı hazırlıklarını ele aldıklarını vurgulayan Bakan Koca, "Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da yüzde 60'a yakın düşüş oldu." bilgisini paylaştı.
Bakan Koca, "Aşı lojistik planlaması ile ilgili detayları ele alarak Acil Kullanım Onayı'nı takiben tüm adımları hızlıca hayata geçirmek için hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemi güçlü bir aşılama programı için fırsata dönüştürmeliyiz. Bundan sonra en önemli gündemimiz aşı." ifadelerini kullandı.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa'da %60'a yakın düşüş oldu. pic.twitter.com/FfnfsrREWnDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 8, 2021
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